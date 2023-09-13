https://ria.ru/20230913/oplata-1896098999.html

Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов - РИА Новости, 13.09.2023

Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов

Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:03

2023-09-13T14:03

2023-09-13T14:04

россия

чита

верховный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении коллегии по гражданским делам. Суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тысяч рублей купил годовой онлайн-курс у компании "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+"). По его словам, сотрудники компании обещали полностью возвратить деньги, если "обучение не приведет бизнес к результатам". Он прошел два блока курса "Скорость" и "Наставничество" и решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги и лишь тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости. Мужчина обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тысяч рублей. Апелляция применила Закон о защите прав потребителей и добавила еще 10 тысяч рублей. В итоге на его сторону встал Верховный суд РФ. Он указал, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, который закрепляет право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы. "Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понёс до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался... Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны", - сказано в определении. Суд направил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

россия

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чита, верховный суд рф