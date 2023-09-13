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Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов - РИА Новости, 13.09.2023
Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:03
2023-09-13T14:03
2023-09-13T14:04
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении коллегии по гражданским делам. Суд рассмотрел жалобу жителя Читы, который за 250 тысяч рублей купил годовой онлайн-курс у компании "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+"). По его словам, сотрудники компании обещали полностью возвратить деньги, если "обучение не приведет бизнес к результатам". Он прошел два блока курса "Скорость" и "Наставничество" и решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги и лишь тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости. Мужчина обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тысяч рублей. Апелляция применила Закон о защите прав потребителей и добавила еще 10 тысяч рублей. В итоге на его сторону встал Верховный суд РФ. Он указал, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, который закрепляет право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы. "Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понёс до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался... Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны", - сказано в определении. Суд направил дело на пересмотр.
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россия, чита, верховный суд рф
Россия, Чита, Верховный суд РФ
Верховный суд разрешил возвращать оплату онлайн-курсов
ВС разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые клиент передумал проходить
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил возвращать оплату онлайн-курсов, которые покупатель передумал проходить, даже если в договоре таких условий нет, сказано в определении коллегии по гражданским делам.
Суд рассмотрел жалобу жителя Читы
, который за 250 тысяч рублей купил годовой онлайн-курс у компании "Лайк Центр" (АНО "Центр развития предпринимательства+"). По его словам, сотрудники компании обещали полностью возвратить деньги, если "обучение не приведет бизнес к результатам". Он прошел два блока курса "Скорость" и "Наставничество" и решил отказаться от дальнейшего обучения. Покупатель направил компании требование вернуть деньги и лишь тогда получил договор публичной оферты, согласно которому при отказе от курса возвращается 8% его стоимости.
Мужчина обратился в суд, но там согласились с условиями оферты и присудили ему 20 тысяч рублей. Апелляция применила Закон о защите прав потребителей и добавила еще 10 тысяч рублей.
В итоге на его сторону встал Верховный суд РФ. Он указал, что на такие отношения распространяются положения Закона о защите прав потребителей, который закрепляет право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время. При этом покупатель должен оплатить только фактически понесенные продавцом расходы.
"Отказ заказчика от исполнения договора может последовать как до начала оказания услуги, так и в процессе её оказания. В случае отказа от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик возмещает исполнителю его фактические расходы, которые он понёс до этого момента в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался... Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны", - сказано в определении.
Суд направил дело на пересмотр.
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