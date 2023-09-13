Глава ГА ООН приветствовал заявление России по черноморской инициативе
Френсис приветствовал заявление России о готовности возобновить зерновую сделку
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис приветствовал заявления РФ о готовности возобновить действие черноморской инициативы, когда будут выполнены обязательства перед Москвой.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что "Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее".
"Прежде всего позвольте сказать, что желание российского правительства вернуться в зерновую сделку является знаком, который заслуживает приветствия и вызывает надежду", - сказал Фрэнсис в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, какие усилия готов председатель предпринять для возобновления черноморской инициативы, он указал: "Что касается личной вовлеченности председателя Генассамблеи в этот вопрос, то это зависит от того, считает ли РФ, что для этого есть возможность".
"Мы не будем навязываться", добавил он.
В то же время он выразил надежду, "что будет принят сбалансированный подход с тем, чтобы зерновая сделка вновь заработала в интересах мира".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.