https://ria.ru/20230913/oon-1896137180.html
Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН
Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН
Председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис не считает возможным сценарий, при котором ООН постигла бы судьба Лиги Наций, однако признает проблемы, которые... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:49
2023-09-13T15:49
2023-09-13T15:49
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
лига наций
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ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис не считает возможным сценарий, при котором ООН постигла бы судьба Лиги Наций, однако признает проблемы, которые переживает организация. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какова вероятность того, что ООН постигнет судьба Лиги Наций, Фрэнсис сказал: "Я совершенно не считаю, что есть такая вероятность. Абсолютно не считаю". По его словам, некоторые упускают из виду, что "мультилатерализм не совершенен". "Он создан для того, чтобы не быть совершенным. Он создан таким потому, что для того, чтобы добиться (реализации – ред.) ваших жизненно важных интересов, вам придется отказаться от чего-то другого. Вам придется обменять что-то. Так что это не про "победитель получает все" - это не игра с нулевой суммой", - пояснил он. Как указал председатель, некоторые из лучших многосторонних договоренностей – "те, где большая часть игроков остаются немного неудовлетворенными тем, что они не достигли всех своих стратегических задач". Так что, по его словам, нереалистично ожидать в этих процессах, что какое-либо отдельное государство одержит верх и получит все сразу. "Наилучшей возможной сделкой являются те результаты, которые могут быть достигнуты в данный момент времени. А если уже будут последующие переговоры, возможно, в ходе последующей фазы вы сможете постепенно развить то, что было достигнуто ранее. Такова природа многосторонней дипломатии. Это не игра с нулевой суммой", - подчеркнул он. Фрэнсис признал, что среди стран есть недовольство. "И мы все это чувствуем. Есть разочарование, потому что мы знаем, что ООН способна и демонстрировала в прошлом свою способность действовать решительно, чтобы решать проблемы и улучшать жизни. Но по некоторым причинам мы не смогли сохранить этот импульс в недавнем прошлом", - указал Фрэнсис. "И моей задачей на посту председателя Генассамблеи будет реанимировать это и попытаться оживить Генеральную Ассамблею и позиционировать ее таким образом, чтобы придать ей уверенность и волю для решения сложных проблем и создания сильных и смелых решений в интересах всех стран", - добавил он.
https://ria.ru/20230904/sovbez-1894175712.html
https://ria.ru/20230320/pravo-1859027286.html
https://ria.ru/20230522/oon-1873417651.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, генеральная ассамблея оон, оон, лига наций
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Лига Наций
Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН
Фрэнсис: в ООН есть проблемы, но организация вряд ли разделит судьбу Лиги Наций
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис не считает возможным сценарий, при котором ООН постигла бы судьба Лиги Наций, однако признает проблемы, которые переживает организация.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какова вероятность того, что ООН постигнет судьба Лиги Наций, Фрэнсис сказал: "Я совершенно не считаю, что есть такая вероятность. Абсолютно не считаю".
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По его словам, некоторые упускают из виду, что "мультилатерализм не совершенен". "Он создан для того, чтобы не быть совершенным. Он создан таким потому, что для того, чтобы добиться (реализации – ред.) ваших жизненно важных интересов, вам придется отказаться от чего-то другого. Вам придется обменять что-то. Так что это не про "победитель получает все" - это не игра с нулевой суммой", - пояснил он.
Как указал председатель, некоторые из лучших многосторонних договоренностей – "те, где большая часть игроков остаются немного неудовлетворенными тем, что они не достигли всех своих стратегических задач". Так что, по его словам, нереалистично ожидать в этих процессах, что какое-либо отдельное государство одержит верх и получит все сразу.
"Наилучшей возможной сделкой являются те результаты, которые могут быть достигнуты в данный момент времени. А если уже будут последующие переговоры, возможно, в ходе последующей фазы вы сможете постепенно развить то, что было достигнуто ранее. Такова природа многосторонней дипломатии. Это не игра с нулевой суммой", - подчеркнул он.
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Фрэнсис признал, что среди стран есть недовольство. "И мы все это чувствуем. Есть разочарование, потому что мы знаем, что ООН способна и демонстрировала в прошлом свою способность действовать решительно, чтобы решать проблемы и улучшать жизни. Но по некоторым причинам мы не смогли сохранить этот импульс в недавнем прошлом", - указал Фрэнсис.
"И моей задачей на посту председателя Генассамблеи будет реанимировать это и попытаться оживить Генеральную Ассамблею и позиционировать ее таким образом, чтобы придать ей уверенность и волю для решения сложных проблем и создания сильных и смелых решений в интересах всех стран", - добавил он.
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