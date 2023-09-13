https://ria.ru/20230913/oon-1896137180.html

Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН

Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Генассамблеи не считает возможным исчезновение ООН

Председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис не считает возможным сценарий, при котором ООН постигла бы судьба Лиги Наций, однако признает проблемы, которые... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:49

2023-09-13T15:49

2023-09-13T15:49

в мире

генеральная ассамблея оон

оон

лига наций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи Дэннис Фрэнсис не считает возможным сценарий, при котором ООН постигла бы судьба Лиги Наций, однако признает проблемы, которые переживает организация. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, какова вероятность того, что ООН постигнет судьба Лиги Наций, Фрэнсис сказал: "Я совершенно не считаю, что есть такая вероятность. Абсолютно не считаю". По его словам, некоторые упускают из виду, что "мультилатерализм не совершенен". "Он создан для того, чтобы не быть совершенным. Он создан таким потому, что для того, чтобы добиться (реализации – ред.) ваших жизненно важных интересов, вам придется отказаться от чего-то другого. Вам придется обменять что-то. Так что это не про "победитель получает все" - это не игра с нулевой суммой", - пояснил он. Как указал председатель, некоторые из лучших многосторонних договоренностей – "те, где большая часть игроков остаются немного неудовлетворенными тем, что они не достигли всех своих стратегических задач". Так что, по его словам, нереалистично ожидать в этих процессах, что какое-либо отдельное государство одержит верх и получит все сразу. "Наилучшей возможной сделкой являются те результаты, которые могут быть достигнуты в данный момент времени. А если уже будут последующие переговоры, возможно, в ходе последующей фазы вы сможете постепенно развить то, что было достигнуто ранее. Такова природа многосторонней дипломатии. Это не игра с нулевой суммой", - подчеркнул он. Фрэнсис признал, что среди стран есть недовольство. "И мы все это чувствуем. Есть разочарование, потому что мы знаем, что ООН способна и демонстрировала в прошлом свою способность действовать решительно, чтобы решать проблемы и улучшать жизни. Но по некоторым причинам мы не смогли сохранить этот импульс в недавнем прошлом", - указал Фрэнсис. "И моей задачей на посту председателя Генассамблеи будет реанимировать это и попытаться оживить Генеральную Ассамблею и позиционировать ее таким образом, чтобы придать ей уверенность и волю для решения сложных проблем и создания сильных и смелых решений в интересах всех стран", - добавил он.

https://ria.ru/20230904/sovbez-1894175712.html

https://ria.ru/20230320/pravo-1859027286.html

https://ria.ru/20230522/oon-1873417651.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, генеральная ассамблея оон, оон, лига наций