https://ria.ru/20230913/oon-1896128742.html

Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым

Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости о планирующейся на полях недели высокого уровня встрече с главой МИД РФ... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:28

2023-09-13T15:28

2023-09-13T15:28

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сергей лавров

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ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости о планирующейся на полях недели высокого уровня встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров. "Я полагаю, что предполагается, что я встречусь с господином Лавровым", - сказал Фрэнсис. "Я выслушаю, что он собирается мне сказать, и отреагирую на это. Я не могу предсказать, какие вопросы он захочет поднять. Возможно, он захочет обсудить ситуацию на Украине. Но я уверен, что в международной системе есть и другие вещи, которые интересуют Россию и которые он хотел бы обсудить", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что он планирует обсудить с Лавровым.

https://ria.ru/20230913/vstrechi-1896015119.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон