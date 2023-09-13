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Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым - РИА Новости, 13.09.2023
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15:28 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/oon-1896128742.html
Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым
Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым - РИА Новости, 13.09.2023
Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым
Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости о планирующейся на полях недели высокого уровня встрече с главой МИД РФ... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:28
2023-09-13T15:28
в мире
россия
сергей лавров
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости о планирующейся на полях недели высокого уровня встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров. "Я полагаю, что предполагается, что я встречусь с господином Лавровым", - сказал Фрэнсис. "Я выслушаю, что он собирается мне сказать, и отреагирую на это. Я не могу предсказать, какие вопросы он захочет поднять. Возможно, он захочет обсудить ситуацию на Украине. Но я уверен, что в международной системе есть и другие вещи, которые интересуют Россию и которые он хотел бы обсудить", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что он планирует обсудить с Лавровым.
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в мире, россия, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Глава Генассамблеи ООН планирует встретиться с Лавровым

Фрэнсис заявил о планах встретиться с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости о планирующейся на полях недели высокого уровня встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
"Я полагаю, что предполагается, что я встречусь с господином Лавровым", - сказал Фрэнсис. "Я выслушаю, что он собирается мне сказать, и отреагирую на это. Я не могу предсказать, какие вопросы он захочет поднять. Возможно, он захочет обсудить ситуацию на Украине. Но я уверен, что в международной системе есть и другие вещи, которые интересуют Россию и которые он хотел бы обсудить", - добавил он, отвечая на вопрос о том, что он планирует обсудить с Лавровым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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Вчера, 08:51
 
В миреРоссияСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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