https://ria.ru/20230913/ofis-1896080947.html

"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии

"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии - РИА Новости, 13.09.2023

"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии

Российский оператор мобильной связи "Мегафон" зарегистрировал представительство в Киргизии, офис компании в Бишкеке начнет работу в октябре, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:51

2023-09-13T12:51

2023-09-13T12:51

киргизия

мегафон

бишкек

россия

мобильная связь

технологии

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский оператор мобильной связи "Мегафон" зарегистрировал представительство в Киргизии, офис компании в Бишкеке начнет работу в октябре, сообщает пресс-служба "Мегафона". "Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G", - говорится в сообщении. Директором нового представительства назначен директор по национальным проектам "Мегафона" Александр Калошин. В компании отметили, что он будет совмещать новую должность с работой над ИКТ-проектами в России. До конца года "Мегафон" запустит ряд пилотных проектов как социального, так и индустриального порядка в различных отраслях в Киргизии. "У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии", - прокомментировал Калошин.

https://ria.ru/20230710/reyting-1883292375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

киргизия, мегафон, бишкек, россия, мобильная связь, технологии