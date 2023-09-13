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"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии - РИА Новости, 13.09.2023
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12:51 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ofis-1896080947.html
"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии
"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии - РИА Новости, 13.09.2023
"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии
Российский оператор мобильной связи "Мегафон" зарегистрировал представительство в Киргизии, офис компании в Бишкеке начнет работу в октябре, сообщает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:51
2023-09-13T12:51
киргизия
мегафон
бишкек
россия
мобильная связь
технологии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский оператор мобильной связи "Мегафон" зарегистрировал представительство в Киргизии, офис компании в Бишкеке начнет работу в октябре, сообщает пресс-служба "Мегафона". "Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G", - говорится в сообщении. Директором нового представительства назначен директор по национальным проектам "Мегафона" Александр Калошин. В компании отметили, что он будет совмещать новую должность с работой над ИКТ-проектами в России. До конца года "Мегафон" запустит ряд пилотных проектов как социального, так и индустриального порядка в различных отраслях в Киргизии. "У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии", - прокомментировал Калошин.
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киргизия, мегафон, бишкек, россия, мобильная связь, технологии
Киргизия, Мегафон, Бишкек, Россия, мобильная связь, Технологии

"Мегафон" в октябре откроет офис в Киргизии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон" в Москве
Логотип в офисе компании Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российский оператор мобильной связи "Мегафон" зарегистрировал представительство в Киргизии, офис компании в Бишкеке начнет работу в октябре, сообщает пресс-служба "Мегафона".
"Компания зарегистрировала представительство в Киргизской Республике, ее офис начнет работу в Бишкеке в октябре. Основной фокус команда МегаФона направит на реализацию цифровых проектов для бизнеса и общества, опираясь на свою многолетнюю экспертизу в B2B и B2G", - говорится в сообщении.
Директором нового представительства назначен директор по национальным проектам "Мегафона" Александр Калошин. В компании отметили, что он будет совмещать новую должность с работой над ИКТ-проектами в России.
До конца года "Мегафон" запустит ряд пилотных проектов как социального, так и индустриального порядка в различных отраслях в Киргизии.
"У нас богатый опыт реализации цифровых проектов как в России, так и за ее пределами. Наши технологии помогают отраслям экономики, крупным предприятиям и целым городам каждый день решать свои задачи эффективнее, экономнее и быстрее. Уверен, что этот опыт будет как никогда востребован и в Киргизии", - прокомментировал Калошин.
Логотип компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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КиргизияМегафонБишкекРоссиямобильная связьТехнологии
 
 
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