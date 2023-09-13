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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 05.25 мск выпустили 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:58

2023-09-13T05:58

2023-09-13T05:58

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 05.25 мск выпустили 3 кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия, россия