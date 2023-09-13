ВСУ за ночь выпустили 6 снарядов по Донецку и Макеевке
СЦКК: украинские войска за ночь выпустили 6 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Макеевке, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00:30 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, сообщается, что украинские войска в 22.50 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.