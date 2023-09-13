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ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 284 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:18

2023-09-13T00:18

2023-09-13T00:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 284 боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 68 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью. На горловском 23 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм. На великоновоселковском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 284 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватский район, Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Керменчик. В предыдущие сутки со стороны ВФУ зафиксировано 108 обстрелов.

https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895968647.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия