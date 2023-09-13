ВСУ выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 7 снарядов по Киевскому району Донецка и Макеевке
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 21.55 выпустили семь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.55 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 21.55 - населенный пункт Семеновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, с 20.25 до 21.10 эти же населенные пункты подвергались обстрелу со стороны украинских войск. По ним ВСУ выпустили в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.