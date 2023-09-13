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При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2023

При обстреле Петровского района Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:33

2023-09-13T21:33

2023-09-13T21:33

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "При обстреле Петровского района по улице Косарева ранены мужчина 1971 года рождения и женщина 1959 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о восьми обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк