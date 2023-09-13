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При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896202066.html
При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей
При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 13.09.2023
При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов в среду Киевского района Донецка и Горловки, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T19:54
2023-09-13T19:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов в среду Киевского района Донецка и Горловки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что за день в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 22 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, в Макеевке и Горловке. Он подчеркнул, что при обстрелах были повреждены также учебное заведение в Кировском районе Донецка и котельная в Горловке. "Всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов: применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, противорадиолокационное ракеты AGM-88 HARM", - резюмировал Пушилин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецк, Происшествия
При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей

Пушилин: при обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов в среду Киевского района Донецка и Горловки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.
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Врио главы ДНР добавил, что за день в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 22 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, в Макеевке и Горловке. Он подчеркнул, что при обстрелах были повреждены также учебное заведение в Кировском районе Донецка и котельная в Горловке.
"Всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов: применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, противорадиолокационное ракеты AGM-88 HARM", - резюмировал Пушилин.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныСтиролДонецкПроисшествия
 
 
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