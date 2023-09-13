https://ria.ru/20230913/obstrel-1896202066.html

При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей

При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 13.09.2023

При обстреле Донецка и Горловки пострадали шесть мирных жителей

Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов в среду Киевского района Донецка и Горловки, сообщил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:54

2023-09-13T19:54

2023-09-13T19:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате обстрелов в среду Киевского района Донецка и Горловки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "В результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранения различной степени тяжести получили шесть мирных граждан в Киевском районе Донецка, в Калининском и Никитовском районах Горловки. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин. Врио главы ДНР добавил, что за день в результате обстрелов со стороны ВСУ получили повреждения 22 дома в Киевском и Петровском районах Донецка, в Макеевке и Горловке. Он подчеркнул, что при обстрелах были повреждены также учебное заведение в Кировском районе Донецка и котельная в Горловке. "Всего противник совершил 42 обстрела, выпустив по мирным городам Республики 145 боеприпасов: применялась реактивная артиллерия калибром 122 миллиметра, ствольная артиллерия калибром 152, 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, противорадиолокационное ракеты AGM-88 HARM", - резюмировал Пушилин. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол, донецк, происшествия