https://ria.ru/20230913/obstrel-1896188473.html

Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили еще 12 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:37

2023-09-13T18:37

2023-09-13T18:59

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще 12 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населеный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 18.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району города три снаряда из "натовской" артиллерии.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия