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Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 13.09.2023 (обновлено: 18:59 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896188473.html
Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.09.2023
Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили еще 12 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:37
2023-09-13T18:59
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще 12 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населеный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 18.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району города три снаряда из "натовской" артиллерии.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 12 кассетных снарядов по Донецку

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще 12 кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.25 - населеный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Через пять минут ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 18.20 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району города три снаряда из "натовской" артиллерии.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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