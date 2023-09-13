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При обстреле Киевского района Донецка пострадали мирные жительницы - РИА Новости, 13.09.2023
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18:09 13.09.2023 (обновлено: 18:15 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896181145.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадали мирные жительницы
При обстреле Киевского района Донецка пострадали мирные жительницы - РИА Новости, 13.09.2023
При обстреле Киевского района Донецка пострадали мирные жительницы
Три мирные жительницы пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:09
2023-09-13T18:15
донецк
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Три мирные жительницы пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района ранены женщины 1942, 1957 и 1958 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Представительство ДНР в СЦКК добавило, что с 18.02 за три минуты украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами
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донецк
Донецк
При обстреле Киевского района Донецка пострадали мирные жительницы

Кулемзин: при обстреле Киевского района Донецка пострадали 3 мирные жительницы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Три мирные жительницы пострадали в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Киевского района ранены женщины 1942, 1957 и 1958 годов рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
Представительство ДНР в СЦКК добавило, что с 18.02 за три минуты украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами
 
Донецк
 
 
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