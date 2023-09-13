ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка
ВСУ выпустили 11 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.47 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17:53 - н.п. Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 17.57 - населенный пункт Карловка - горож Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в 17.00 украинские войска открыли огонь по Зайцево, выпустив по населенному пункту четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.