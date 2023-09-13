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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:35 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896172138.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2023
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:35
2023-09-13T17:35
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранения получили двое мирных жителей Калининского района Горловки", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по словам Приходько, ВСУ в 11.55 сбросили на котельную жилого массива "Солнечный" взрывное устройство. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило об атаке с ударного беспилотника по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Приходько: при обстреле Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранения получили двое мирных жителей Калининского района Горловки", - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по словам Приходько, ВСУ в 11.55 сбросили на котельную жилого массива "Солнечный" взрывное устройство. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило об атаке с ударного беспилотника по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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