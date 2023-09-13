https://ria.ru/20230913/obstrel-1896172138.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2023

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:35

2023-09-13T17:35

2023-09-13T17:35

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранения получили двое мирных жителей Калининского района Горловки", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кроме того, по словам Приходько, ВСУ в 11.55 сбросили на котельную жилого массива "Солнечный" взрывное устройство. Представительство ДНР в СЦКК также сообщило об атаке с ударного беспилотника по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, донецкая народная республика, происшествия