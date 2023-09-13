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ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
Украинские войска в 11.55 сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:34
2023-09-13T13:34
2023-09-13T13:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 сбросили взрывное устройство на котельную жилого массива "Солнечный" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По предварительным данным, сегодня около 11.55 (предположительно с беспилотного летательного аппарата) украинские каратели сбросили взрывное устройство на котельную 127 ФГТС (жилой массив "Солнечный", Калининский район Горловки). Зафиксировано попадание в дымовую трубу на высоте примерно 40 метров, повреждена антенна, на кровле котельной незначительные сколы", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в СЦКК подтвердило в своем Telegram-канале атаку с ударного беспилотника в 11.55 по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894751155.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке
Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывное устройство на котельную в Горловке