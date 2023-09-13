https://ria.ru/20230913/obstrel-1896073696.html
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:27
2023-09-13T12:27
2023-09-13T12:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В среду губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 12 сентября: обстрелам подверглись семь муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 125, кроме того, одно село было атаковано с помощью дрона-камикадзе и три беспилотника сбили над территорией области. За последние три дня в области зафиксирована высокая интенсивность обстрелов, превышающая 110 снарядов в сутки. Также пункт пропуска "Шебекино" во вторник был атакован 7 раз из гранатомета. В понедельник по нему было выпущено 6 выстрелов из миномета и 6 выстрелов из гранатомета. В воскресенье по этому МАПП выпустили 4 гранатометных снаряда. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 7 минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Устинка выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красный Хутор, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии в сумме 16 раз обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил губернатор. В Яковлевском округе было сбито два БПЛА самолетного типа, оба ликвидированы на месте накладными зарядами. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка – зафиксировано 8 прилетов", - отметил глава области. По данным Гладкова, в Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии 23 раза обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий – 12, по окраине села Теребрено – 10 артиллерийских снарядов. В результате обстрела в селе Теребрено в одном домовладении выбито окно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
Гладков: ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости.
Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале
.
В среду губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 12 сентября: обстрелам подверглись семь муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 125, кроме того, одно село было атаковано с помощью дрона-камикадзе и три беспилотника сбили над территорией области. За последние три дня в области зафиксирована высокая интенсивность обстрелов, превышающая 110 снарядов в сутки. Также пункт пропуска "Шебекино" во вторник был атакован 7 раз из гранатомета. В понедельник по нему было выпущено 6 выстрелов из миномета и 6 выстрелов из гранатомета. В воскресенье по этому МАПП выпустили 4 гранатометных снаряда.
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 7 минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе
по селам Журавлевка и Устинка выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красный Хутор, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии в сумме 16 раз обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново
. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил губернатор. В Яковлевском округе было сбито два БПЛА самолетного типа, оба ликвидированы на месте накладными зарядами.
ВСУ более 130 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка – зафиксировано 8 прилетов", - отметил глава области.
По данным Гладкова, в Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии 23 раза обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий – 12, по окраине села Теребрено – 10 артиллерийских снарядов. В результате обстрела в селе Теребрено в одном домовладении выбито окно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике