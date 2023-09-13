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ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896073696.html
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино" - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"
Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:27
2023-09-13T12:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. В среду губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 12 сентября: обстрелам подверглись семь муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 125, кроме того, одно село было атаковано с помощью дрона-камикадзе и три беспилотника сбили над территорией области. За последние три дня в области зафиксирована высокая интенсивность обстрелов, превышающая 110 снарядов в сутки. Также пункт пропуска "Шебекино" во вторник был атакован 7 раз из гранатомета. В понедельник по нему было выпущено 6 выстрелов из миномета и 6 выстрелов из гранатомета. В воскресенье по этому МАПП выпустили 4 гранатометных снаряда. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 7 минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатометных выстрелов", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Устинка выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красный Хутор, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии в сумме 16 раз обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил губернатор. В Яковлевском округе было сбито два БПЛА самолетного типа, оба ликвидированы на месте накладными зарядами. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка – зафиксировано 8 прилетов", - отметил глава области. По данным Гладкова, в Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии 23 раза обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий – 12, по окраине села Теребрено – 10 артиллерийских снарядов. В результате обстрела в селе Теребрено в одном домовладении выбито окно. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
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белгородская область
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белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"

Гладков: ВСУ третий день подряд обстреливают пункт пропуска "Шебекино"

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Украинские военные третий день подряд из гранатомета обстреливают многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
В среду губернатор в своем Telegram-канале опубликовал сводку о нанесенных украинских ударах по региону за 12 сентября: обстрелам подверглись семь муниципалитетов, общее количество выпущенных снарядов составило 125, кроме того, одно село было атаковано с помощью дрона-камикадзе и три беспилотника сбили над территорией области. За последние три дня в области зафиксирована высокая интенсивность обстрелов, превышающая 110 снарядов в сутки. Также пункт пропуска "Шебекино" во вторник был атакован 7 раз из гранатомета. В понедельник по нему было выпущено 6 выстрелов из миномета и 6 выстрелов из гранатомета. В воскресенье по этому МАПП выпустили 4 гранатометных снаряда.
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"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка – установлено 7 минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Середа – 8 минометных снарядов и 5 гранатометных выстрелов, по МАПП "Шебекино" – 7 гранатометных выстрелов", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селам Журавлевка и Устинка выпущено в сумме 11 артиллерийских снарядов. Украинский дрон-камикадзе атаковал село Красный Хутор, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии в сумме 16 раз обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа, уточнил губернатор. В Яковлевском округе было сбито два БПЛА самолетного типа, оба ликвидированы на месте накладными зарядами.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка – зафиксировано 8 прилетов", - отметил глава области.
По данным Гладкова, в Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии 23 раза обстреляли хутор Старый. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпущено 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий – 12, по окраине села Теребрено – 10 артиллерийских снарядов. В результате обстрела в селе Теребрено в одном домовладении выбито окно.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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