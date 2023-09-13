https://ria.ru/20230913/obstrel-1896069595.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами

Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщило в среду в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:08

2023-09-13T12:08

2023-09-13T12:08

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и Горловке, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 11:40 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 11.30 было выпущено четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/snaryad-1893871180.html

https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895893718.html

донецк

горловка

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия