https://ria.ru/20230913/obstrel-1896018445.html
При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод
При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод - РИА Новости, 13.09.2023
При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод
Газопровод получил повреждения в среду в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале городской... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:10
2023-09-13T09:10
2023-09-13T09:22
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Газопровод получил повреждения в среду в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале городской администрации."В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ по улице Сосновой, 55 повреждён газопровод. Аварийная бригада "Херсонгаза" работает над устранением аварии", - говорится в посте.
https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод
Власти сообщили о повреждении газопровода при обстреле Новой Каховки