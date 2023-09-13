https://ria.ru/20230913/obstrel-1896018445.html

При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод

При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод - РИА Новости, 13.09.2023

При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод

Газопровод получил повреждения в среду в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале городской... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:10

2023-09-13T09:10

2023-09-13T09:22

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Газопровод получил повреждения в среду в результате обстрела Новой Каховки Херсонской области украинскими войсками, сообщается в Telegram-канале городской администрации."В Новой Каховке в результате обстрела со стороны ВСУ по улице Сосновой, 55 повреждён газопровод. Аварийная бригада "Херсонгаза" работает над устранением аварии", - говорится в посте.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия