https://ria.ru/20230913/obed-1896068570.html
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:05
2023-09-13T12:05
2023-09-13T13:08
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы."Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде с Путиным на космодроме Восточный.Лидер КНДР отметил, что текущий визит проходит в то время, когда на международной арене разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс строительства многополярного мира энергично продвигается благодаря общей воле и "сплоченной мощи самостоятельных сил"."Уверен в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего эскапистскую иллюзию и за создание стабильной обстановки для развития", - добавил Ким Чен Ын.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, в мире
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, В мире
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и дружбу России и КНДР
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы.
"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде с Путиным на космодроме Восточный.
Лидер КНДР отметил, что текущий визит проходит в то время, когда на международной арене разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс строительства многополярного мира энергично продвигается благодаря общей воле и "сплоченной мощи самостоятельных сил".
"Уверен в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего эскапистскую иллюзию и за создание стабильной обстановки для развития", - добавил Ким Чен Ын.