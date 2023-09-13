https://ria.ru/20230913/obed-1896068570.html

Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России

Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:05

2023-09-13T12:05

2023-09-13T13:08

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы."Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде с Путиным на космодроме Восточный.Лидер КНДР отметил, что текущий визит проходит в то время, когда на международной арене разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс строительства многополярного мира энергично продвигается благодаря общей воле и "сплоченной мощи самостоятельных сил"."Уверен в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего эскапистскую иллюзию и за создание стабильной обстановки для развития", - добавил Ким Чен Ын.

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, в мире