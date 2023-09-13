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Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России - РИА Новости, 13.09.2023
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12:05 13.09.2023 (обновлено: 13:08 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/obed-1896068570.html
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:05
2023-09-13T13:08
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы."Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде с Путиным на космодроме Восточный.Лидер КНДР отметил, что текущий визит проходит в то время, когда на международной арене разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс строительства многополярного мира энергично продвигается благодаря общей воле и "сплоченной мощи самостоятельных сил"."Уверен в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего эскапистскую иллюзию и за создание стабильной обстановки для развития", - добавил Ким Чен Ын.
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Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, В мире
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России

Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и дружбу России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде с Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье президента РФ, за новые победы России и за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы.
"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие российско-корейской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь граждан", - сказал Ким Чен Ын на официальном обеде с Путиным на космодроме Восточный.
Лидер КНДР отметил, что текущий визит проходит в то время, когда на международной арене разворачивается противоборство между справедливостью и несправедливостью, а процесс строительства многополярного мира энергично продвигается благодаря общей воле и "сплоченной мощи самостоятельных сил".
"Уверен в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего эскапистскую иллюзию и за создание стабильной обстановки для развития", - добавил Ким Чен Ын.
 
РоссияКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинВ мире
 
 
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