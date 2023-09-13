https://ria.ru/20230913/obed-1896047801.html
На космодроме Восточный начался обед в честь Ким Чен Ына
На космодроме Восточный начался обед в честь Ким Чен Ына - РИА Новости, 13.09.2023
На космодроме Восточный начался обед в честь Ким Чен Ына
Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед в честь визита в РФ северокорейского лидера, передает... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:54
2023-09-13T10:54
2023-09-13T11:15
россия
ким чен ын
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед в честь визита в РФ северокорейского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Лидерам предложены блюда русской кухни - салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.
https://ria.ru/20230913/otnosheniya-1896035948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ким чен ын, владимир путин
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин
На космодроме Восточный начался обед в честь Ким Чен Ына
На обеде в честь Ким Чен Ына подали пельмени с крабом и осетрину с грибами
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын после переговоров отправились на официальный обед в честь визита в РФ северокорейского лидера, передает корреспондент РИА Новости.
Лидерам предложены блюда русской кухни - салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами.
Лидер КНДР находится с визитом в России
впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль.
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