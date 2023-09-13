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Нигер расторг военный пакт с Бенином - РИА Новости, 13.09.2023
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03:15 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/niger-1895990444.html
Нигер расторг военный пакт с Бенином
Нигер расторг военный пакт с Бенином - РИА Новости, 13.09.2023
Нигер расторг военный пакт с Бенином
Власти Нигера заявили о расторжении военного пакта с Бенином, обвинив его в том, что он якобы санкционировал размещение войск на своей территории для возможной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:15
2023-09-13T03:15
в мире
нигер
франция
бенин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Нигера заявили о расторжении военного пакта с Бенином, обвинив его в том, что он якобы санкционировал размещение войск на своей территории для возможной военной интервенции со стороны ЭКОВАС. В заявлении, которое было прочитано по национальному телевидению, военные заявили, что Бенин "санкционировал размещение солдат, наемников и военной техники" в контексте возможной интервенции ЭКОВАС. Как следствие, власти Нигера "решают отказаться от соглашения о военном сотрудничестве" с Бенином. Выдержки из заявления приводит агентство Reuters. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html
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в мире, нигер, франция, бенин
В мире, Нигер, Франция, Бенин
Нигер расторг военный пакт с Бенином

Нигер расторг военный пакт с Бенином из-за возможного присутствия войск ЭКОВАС

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти Нигера заявили о расторжении военного пакта с Бенином, обвинив его в том, что он якобы санкционировал размещение войск на своей территории для возможной военной интервенции со стороны ЭКОВАС.
В заявлении, которое было прочитано по национальному телевидению, военные заявили, что Бенин "санкционировал размещение солдат, наемников и военной техники" в контексте возможной интервенции ЭКОВАС. Как следствие, власти Нигера "решают отказаться от соглашения о военном сотрудничестве" с Бенином. Выдержки из заявления приводит агентство Reuters.
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ
10 сентября, 02:49
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
Сотрудники правоохранительных органов в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
СМИ заявили о готовности войск двух стран к возможной интервенции в Нигер
11 сентября, 10:54
 
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