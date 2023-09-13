https://ria.ru/20230913/navodnenie-1896223759.html
Власти ливийской Дерны спрогнозировали рост числа погибших при наводнениях
Власти ливийской Дерны спрогнозировали рост числа погибших при наводнениях - РИА Новости, 13.09.2023
Власти ливийской Дерны спрогнозировали рост числа погибших при наводнениях
Число погибших от наводнения в городе Дерна на востоке Ливии может достигнуть 18-20 тысяч, заявил мэр города Абдельманам аль-Гайси в эфире телеканала... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:23
2023-09-13T23:23
2023-09-13T23:23
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КАИР, 13 сен - РИА Новости. Число погибших от наводнения в городе Дерна на востоке Ливии может достигнуть 18-20 тысяч, заявил мэр города Абдельманам аль-Гайси в эфире телеканала Al-Arabiya. "Мы ожидаем очень большое число смертей, оно может достигнуть 18-20 тысяч", - сказал мэр Дерны. По последним официальным данным, число жертв наводнений в Дерне на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль", превысило 7 тысяч. Представитель Красного Полумесяца ранее заявил РИА Новости, что в городе пропали более 9 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне. Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
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в мире, дерна (муниципалитет), ливия
В мире, Дерна (муниципалитет), Ливия
Власти ливийской Дерны спрогнозировали рост числа погибших при наводнениях
Мэр Дерны: число погибших от наводнения может достигнуть 18-20 тысяч человек
КАИР, 13 сен - РИА Новости.
Число погибших от наводнения в городе Дерна на востоке Ливии может достигнуть 18-20 тысяч, заявил мэр города Абдельманам аль-Гайси в эфире телеканала Al-Arabiya
.
"Мы ожидаем очень большое число смертей, оно может достигнуть 18-20 тысяч", - сказал мэр Дерны.
По последним официальным данным, число жертв наводнений в Дерне на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль", превысило 7 тысяч. Представитель Красного Полумесяца ранее заявил РИА Новости, что в городе пропали более 9 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), по меньшей мере 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Дерне.
Как сообщали ранее ливийские СМИ, 10 сентября из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями районах ввели комендантский час.
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