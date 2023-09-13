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Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России - РИА Новости, 13.09.2023
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13:19 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/nato-1896089478.html
Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России
Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России - РИА Новости, 13.09.2023
Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России
Вступление Украины в НАТО не принесет мира Европе, это будет расцениваться Россией как провокация, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:19
2023-09-13T13:19
в мире
украина
россия
николя саркози
нато
европа
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не принесет мира Европе, это будет расцениваться Россией как провокация, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV."Вопрос простой: будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру, или нет? Мы можем хотя бы дискутировать на этот счет? По моему мнению, это не приведет к миру. Вступление Украины в НАТО – это провокация в глазах России", - заявил Саркози. Он вновь указал на то, что Украина должна меть нейтральный статус и получить гарантии безопасности от ООН или международного сообщества, назвав это "альтернативой, которая заслуживает обсуждения". "Мы можем задуматься над тем, как выйти из этого конфликта? Есть два пути закончить войну: уничтожить друг друга – но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну, – либо дипломатические переговоры", - считает Саркози. Он отметил, что цель этой войны – "сменить власть в России", а "те, кто говорят, что с президентом Путиным невозможно вести переговоры – это, как правило, те, кто никогда с ним не встречался". Саркози подчеркнул, что Россия и Европа "должны работать вместе". "Мы соседи. В этом разница между нами и США… США хотели, чтобы Турция вступила в ЕС, потому что она их союзник. США хотели, чтобы Украина уступила в ЕС, потому что, чем больше в ЕС стран Восточной Европы, тем больше она зависит от США. США хотят подконтрольную им Европу, а я хочу, чтобы Европа была независимой", - скала он. Бывший президент отметил, что у нынешнего главы государства Эммануэля Макрона "хорошая интуиция" в плане его желания сохранить диалог с Путиным. Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. Он также отметил, что призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель, говоря о вступлении Украины в ЕС, дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены". За эти высказывания он подвергся резкой критике во Франции. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230907/ukraina-1894708186.html
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в мире, украина, россия, николя саркози, нато, европа
В мире, Украина, Россия, Николя Саркози, НАТО, Европа
Саркози назвал вступление Украины в НАТО провокацией в глазах России

Саркози: вступление Украины в НАТО будет расцениваться Россией как провокация

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 сен – РИА Новости. Вступление Украины в НАТО не принесет мира Европе, это будет расцениваться Россией как провокация, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.
«
"Вопрос простой: будет ли вступление Украины в НАТО способствовать миру, или нет? Мы можем хотя бы дискутировать на этот счет? По моему мнению, это не приведет к миру. Вступление Украины в НАТО – это провокация в глазах России", - заявил Саркози.
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Он вновь указал на то, что Украина должна меть нейтральный статус и получить гарантии безопасности от ООН или международного сообщества, назвав это "альтернативой, которая заслуживает обсуждения".
«
"Мы можем задуматься над тем, как выйти из этого конфликта? Есть два пути закончить войну: уничтожить друг друга – но я предупреждаю: нам не удастся уничтожить вторую ядерную державу мира, и мы погрузимся в мировую войну, – либо дипломатические переговоры", - считает Саркози.
Он отметил, что цель этой войны – "сменить власть в России", а "те, кто говорят, что с президентом Путиным невозможно вести переговоры – это, как правило, те, кто никогда с ним не встречался". Саркози подчеркнул, что Россия и Европа "должны работать вместе". "Мы соседи. В этом разница между нами и США… США хотели, чтобы Турция вступила в ЕС, потому что она их союзник. США хотели, чтобы Украина уступила в ЕС, потому что, чем больше в ЕС стран Восточной Европы, тем больше она зависит от США. США хотят подконтрольную им Европу, а я хочу, чтобы Европа была независимой", - скала он.
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Бывший президент отметил, что у нынешнего главы государства Эммануэля Макрона "хорошая интуиция" в плане его желания сохранить диалог с Путиным.
Ранее Саркози в интервью изданию Figaro заявил, что Крым исторически является российской территорией, его жители считают себя русскими, а разговоры о возвращении его в состав Украины - иллюзия. Он также отметил, что призвание Украины - быть мостом между Европой и Россией, она должна оставаться нейтральным государством, а Брюссель, говоря о вступлении Украины в ЕС, дает Киеву "ложные обещания, которые не будут выполнены". За эти высказывания он подвергся резкой критике во Франции.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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