https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html

Потеряем их. Байдену сообщили ужасающие новости о ходе НАТО в Черном море

Потеряем их. Байдену сообщили ужасающие новости о ходе НАТО в Черном море - РИА Новости, 13.09.2023

Потеряем их. Байдену сообщили ужасающие новости о ходе НАТО в Черном море

Маневры НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:58

2023-09-13T09:58

2023-09-13T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

россия

сша

нато

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Маневры НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Черное море для России так же важно, как Карибское море для США. И я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать", — заявил эксперт. По его мнению, учения НАТО грозят большими проблемами для США. "Ведь Россия свернула эту зерновую сделку просто потому, что корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном. И так снова. Русские сказали, что больше не могут с таким мириться. Так что если мы будем так делать, у нас будут проблемы, мы в итоге потеряем корабли. Русские не будут сидеть сложа руки", — отметил Макгрегор. Весьма реальна опасность, что, если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией, резюмировал аналитик. Ранее стало известно, что военно-морские силы Румынии и США проведут с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896021043.html

https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html

черное море

россия

сша

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в мире, черное море, россия, сша, нато