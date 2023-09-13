Потеряем их. Байдену сообщили ужасающие новости о ходе НАТО в Черном море

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Полковник США Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Маневры НАТО в Черном море могут привести к войне с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Черное море для России так же важно, как Карибское море для США. И я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать", — заявил эксперт.
"Черное море для России так же важно, как Карибское море для США. И я могу поспорить, что, если мы попытаемся направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо, что жизненно важно для русских, те будут действовать", — заявил эксперт.
По его мнению, учения НАТО грозят большими проблемами для США.
"Ведь Россия свернула эту зерновую сделку просто потому, что корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном. И так снова. Русские сказали, что больше не могут с таким мириться. Так что если мы будем так делать, у нас будут проблемы, мы в итоге потеряем корабли. Русские не будут сидеть сложа руки", — отметил Макгрегор.
Весьма реальна опасность, что, если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией, резюмировал аналитик.
Ранее стало известно, что военно-морские силы Румынии и США проведут с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.
"Ведь Россия свернула эту зерновую сделку просто потому, что корабли везли оружие, а затем наполнялись зерном. И так снова. Русские сказали, что больше не могут с таким мириться. Так что если мы будем так делать, у нас будут проблемы, мы в итоге потеряем корабли. Русские не будут сидеть сложа руки", — отметил Макгрегор.
Весьма реальна опасность, что, если мы проявим неосторожность, мы можем оказаться в состоянии войны с Россией, резюмировал аналитик.
Ранее стало известно, что военно-морские силы Румынии и США проведут с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников.