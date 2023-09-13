Рейтинг@Mail.ru
Греф допустил рост налогов для бизнеса в России - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/nalogi-1896055940.html
Греф допустил рост налогов для бизнеса в России
Греф допустил рост налогов для бизнеса в России - РИА Новости, 13.09.2023
Греф допустил рост налогов для бизнеса в России
Российское правительство может повысить налоги для бизнеса, но налог на сверхприбыль не станет постоянным - разумная политика в сфере налогообложения будет... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:25
2023-09-13T11:25
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c06e6850a145f6e32fb29cf81f00a7fa.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российское правительство может повысить налоги для бизнеса, но налог на сверхприбыль не станет постоянным - разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж. "Нет, я так не думаю, разовый налог - он сразу же обсуждался правительством как разовый. Возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать", - прокомментировал он возможность для налога на сверхприбыль стать постоянным. Группа "Сбер" в конце августа сообщила, что заплатит до 3 миллиардов рублей налога на сверхприбыль, сумма будет внесена в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября.
https://ria.ru/20230912/nalogi-1895840654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_c1fc14a1bed056e3ddce478adfe3fabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России
Греф допустил рост налогов для бизнеса в России

Глава Сбербанка Греф допустил рост налогов для бизнеса в России

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российское правительство может повысить налоги для бизнеса, но налог на сверхприбыль не станет постоянным - разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
«
"Нет, я так не думаю, разовый налог - он сразу же обсуждался правительством как разовый. Возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать", - прокомментировал он возможность для налога на сверхприбыль стать постоянным.
Группа "Сбер" в конце августа сообщила, что заплатит до 3 миллиардов рублей налога на сверхприбыль, сумма будет внесена в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
В Совфеде прокоментировали решение властей не поднимать налоги
12 сентября, 14:21
 
ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала