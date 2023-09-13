Греф допустил рост налогов для бизнеса в России
Глава Сбербанка Греф допустил рост налогов для бизнеса в России
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российское правительство может повысить налоги для бизнеса, но налог на сверхприбыль не станет постоянным - разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.
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"Нет, я так не думаю, разовый налог - он сразу же обсуждался правительством как разовый. Возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что разумная политика в сфере налогообложения будет превалировать", - прокомментировал он возможность для налога на сверхприбыль стать постоянным.
Группа "Сбер" в конце августа сообщила, что заплатит до 3 миллиардов рублей налога на сверхприбыль, сумма будет внесена в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября.