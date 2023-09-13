https://ria.ru/20230913/myanma-1896082107.html
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме - РИА Новости, 13.09.2023
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
2023-09-13T12:58
туризм
новости - туризм
россия
мьянма
владивосток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. "Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Мьянмой будет способствовать развитию национального туристического потенциала двух стран, увеличению взаимного турпотока и повышению качества туристических услуг. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил после подписания двустороннего документа в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке", – говорится в сообщении. Стороны договорились активнее обмениваться информацией в области туризма, укреплять межгосударственные отношения между профильными учреждениями, совместно работать над продвижением туристических продуктов двух стран и обеспечением безопасности туристов, а также проводить совместные мероприятия для представителей туристического бизнеса. "В продолжение достигнутых договоренностей совместно с мьянманскими коллегами мы приступили к работе по развитию кадровых ресурсов в области туризма. Так, например, в рамках проекта диалогового партнерства "Россия – АСЕАН" в ближайшее время будем запускать курсы по обучению русскому языку для представителей туристской индустрии из стран АСЕАН, в том числе и из Мьянмы", – отметил Решетников. Также уточняется, что в середине осени запланирована ознакомительная поездка российских туроператоров и представителей средств массовой информации в Мьянму. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, мьянма, владивосток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Мьянма, Владивосток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Туризм
Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме
МЭР: Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
"Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Мьянмой будет способствовать развитию национального туристического потенциала двух стран, увеличению взаимного турпотока и повышению качества туристических услуг. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников
заявил после подписания двустороннего документа в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке", – говорится в сообщении.
Стороны договорились активнее обмениваться информацией в области туризма, укреплять межгосударственные отношения между профильными учреждениями, совместно работать над продвижением туристических продуктов двух стран и обеспечением безопасности туристов, а также проводить совместные мероприятия для представителей туристического бизнеса.
"В продолжение достигнутых договоренностей совместно с мьянманскими коллегами мы приступили к работе по развитию кадровых ресурсов в области туризма. Так, например, в рамках проекта диалогового партнерства "Россия – АСЕАН" в ближайшее время будем запускать курсы по обучению русскому языку для представителей туристской индустрии из стран АСЕАН, в том числе и из Мьянмы", – отметил Решетников.
Также уточняется, что в середине осени запланирована ознакомительная поездка российских туроператоров и представителей средств массовой информации в Мьянму.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
В правительстве Мьянмы заявили о намерении наращивать турпоток из России