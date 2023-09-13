https://ria.ru/20230913/myanma-1896082107.html

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме - РИА Новости, 13.09.2023

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в туризме

Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

2023-09-13T12:58

туризм

новости - туризм

россия

мьянма

владивосток

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863725575_0:313:3000:2001_1920x0_80_0_0_86425d467f1b401e035c8e7b56317bc3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ. "Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Россией и Мьянмой будет способствовать развитию национального туристического потенциала двух стран, увеличению взаимного турпотока и повышению качества туристических услуг. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил после подписания двустороннего документа в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке", – говорится в сообщении. Стороны договорились активнее обмениваться информацией в области туризма, укреплять межгосударственные отношения между профильными учреждениями, совместно работать над продвижением туристических продуктов двух стран и обеспечением безопасности туристов, а также проводить совместные мероприятия для представителей туристического бизнеса. "В продолжение достигнутых договоренностей совместно с мьянманскими коллегами мы приступили к работе по развитию кадровых ресурсов в области туризма. Так, например, в рамках проекта диалогового партнерства "Россия – АСЕАН" в ближайшее время будем запускать курсы по обучению русскому языку для представителей туристской индустрии из стран АСЕАН, в том числе и из Мьянмы", – отметил Решетников. Также уточняется, что в середине осени запланирована ознакомительная поездка российских туроператоров и представителей средств массовой информации в Мьянму. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/myanma-1895493774.html

россия

мьянма

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, мьянма, владивосток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм