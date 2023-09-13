https://ria.ru/20230913/mumii-1896183428.html

В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами

В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами - РИА Новости, 13.09.2023

В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами

Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его словам, доказывают существование инопланетян. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:21

2023-09-13T18:21

2023-09-13T18:33

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его словам, доказывают существование инопланетян. "Эти существа были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями... возле городов Пальпа и Наска в 2016 году... Это не человеческие существа, они не являются частью эволюции на Земле", - заявил уфолог на первом заседании конгресса Мексики по вопросам существования НЛО. Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием. "У этих существ всего три пальца и удлиненная голова... Каждая мумия имеет длину 170 сантиметров", - отметил Мауссан. Ранее в августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20230907/mumiya-1894655050.html

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мексика, сша, перу, наука, в мире