https://ria.ru/20230913/mumii-1896183428.html
В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами
В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами - РИА Новости, 13.09.2023
В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами
Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его словам, доказывают существование инопланетян. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:21
2023-09-13T18:21
2023-09-13T18:33
мексика
сша
перу
наука
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896185696_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_1a96950bcea738d179eb0ed02bded973.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его словам, доказывают существование инопланетян. "Эти существа были обнаружены в Перу в шахтах с диатомовыми водорослями... возле городов Пальпа и Наска в 2016 году... Это не человеческие существа, они не являются частью эволюции на Земле", - заявил уфолог на первом заседании конгресса Мексики по вопросам существования НЛО. Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием. "У этих существ всего три пальца и удлиненная голова... Каждая мумия имеет длину 170 сантиметров", - отметил Мауссан. Ранее в августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
https://ria.ru/20230907/mumiya-1894655050.html
мексика
сша
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896185696_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8f8d837b192248cd16c03fbd32bfe5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, сша, перу, наука, в мире
Мексика, США, Перу, Наука, В мире
В Мексике представили мумии гуманоидов, которые могут быть инопланетянами
Уфолог Мауссан представил конгрессу Мексики "мумии двух инопланетян"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Журналист и уфолог Хайме Мауссан представил в Мексике мумии двух гуманоидов, которые, по его словам, доказывают существование инопланетян.
"Эти существа были обнаружены в Перу
в шахтах с диатомовыми водорослями... возле городов Пальпа и Наска в 2016 году... Это не человеческие существа, они не являются частью эволюции на Земле", - заявил уфолог на первом заседании конгресса Мексики по вопросам существования НЛО.
Как отметил Мауссан со ссылкой на данные анализа углерода-14 Национального автономного университета Мексики, возраст этих существ составляет примерно 1 тысячу лет. Отмечается, что в телах были обнаружены "яйца с эмбрионами", а также имплантаты с кадмием и осмием.
"У этих существ всего три пальца и удлиненная голова... Каждая мумия имеет длину 170 сантиметров", - отметил Мауссан.
Ранее в августе в конгрессе США прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
СМИ: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию