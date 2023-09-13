https://ria.ru/20230913/mts-1895999404.html

В МТС озвучили цену предзаказа нового IPhone 15

В МТС озвучили цену предзаказа нового IPhone 15 - РИА Новости, 13.09.2023

В МТС озвучили цену предзаказа нового IPhone 15

Цены в России на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 125 тысяч рублей, на часы Apple Watch — от 35 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:32

2023-09-13T06:32

2023-09-13T11:23

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Цены в России на новые смартфоны iPhone 15 по предзаказу начинаются от 125 тысяч рублей, на часы Apple Watch — от 35 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. В конце августа компания первой в России открыла предзаказ на iPhone 15: у пользователей появилась возможность приобрести виртуальный сертификат за 50 тысяч рублей, а после получения устройства оплатить оставшуюся часть. Сейчас сумма предоплаты за iPhone 15 составляет 25 тысяч, на модели Apple Watch действует полная предоплата. "Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max", — заявили в МТС. Так, цена iPhone 15 128 гигабайт (ГБ) составляет 124 990 рублей, 256 ГБ — 139 990 рублей, 512 ГБ — 169 990 рублей. iPhone 15 Plus 128 ГБ обойдётся в 139 990 рублей, на 512 ГБ — в 184 990 рублей. При этом iPhone 15 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) – 234 990 рублей. Цены на iPhone 15 Pro Max начинаются от 189 990 рублей и до 249 990 рублей за 1 ТБ. "Стоимость умных часов Apple Watch начинается от 34 990 рублей за модель SE", — добавили в компании. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 49 миллиметров придется 109 990 рублей. "В конце августа мы первыми в России запустили предзаказ на iPhone 15 и уже на этом этапе увидели высокий интерес россиян к новинкам: количество предварительных заявок оказалось почти в 1,5 раза выше наших ожиданий. Покупатели, оформившие предзаказ до официальной презентации, первыми получат iPhone 15. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы привезти новинки в Россию как можно раньше", — подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов. Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах: черном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, стартовая цена — 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.

https://ria.ru/20230912/iphone-1895964648.html

https://ria.ru/20230912/apple-1895824223.html

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экономика, россия, технологии, мтс, apple