https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html

Захарова отреагировала на слова представителя ВСУ о Крымском мосте

Захарова отреагировала на слова представителя ВСУ о Крымском мосте - РИА Новости, 13.09.2023

Захарова отреагировала на слова представителя ВСУ о Крымском мосте

Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом", режим Зеленского продолжает... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:49

2023-09-13T10:49

2023-09-13T10:49

специальная военная операция на украине

мария захарова

республика крым

вооруженные силы украины

крымский мост

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Слова спикера оперативного командования украинских войск "Юг" Натальи Гуменюк о Крымском мосте являются "неприкрытым экстремизмом", режим Зеленского продолжает доказывать, что он усвоил террористические методы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Гуменюк заявила украинским СМИ, что у Крымского моста "осталось очень мало времени", так как он якобы "полноценно функционировать уже не будет". "А что тут комментировать? Это и есть экстремизм неприкрытый. Погрязший в крови, насквозь заряженный русофобией преступный режим Зеленского не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру", - сказала Захарова на брифинге. Она напомнила, что Крымский мост является гражданским объектом, а ответ на действия Киева будет жестким. "Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230911/most-1895526072.html

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мария захарова, республика крым, вооруженные силы украины, крымский мост