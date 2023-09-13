https://ria.ru/20230913/most-1895990740.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 13.09.2023
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:35
2023-09-13T03:35
2023-09-13T03:38
республика крым
крымский мост
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_55f9350de0f991260d744e71b3b619b0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.Сообщение о временном закрытии движения было опубликовано в телеграм-канале информационного центра в среду около 2.45 ночи, о причинах не уточнялось.
https://ria.ru/20230909/most-1895241454.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882581674_439:0:3170:2048_1920x0_80_0_0_53ed4cb74a29ba168abaa365a98b1154.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта