В Молдавии активисты призвали власти прекратить преследование журналистов
НСМ: двенадцать организаций Молдавии призвали власти прекратить давление на СМИ
Кишинев, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Двенадцать общественных организаций Молдавии призывают власти республики прекратить давление на СМИ и преследование журналистов, заявил в среду исполнительный секретарь гражданской платформы "Народный союз Молдавии" (НСМ) Вячеслав Пержу.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
"Двенадцать общественных организаций, которые входят в состав НСМ, выступили с призывом к центральным властям Молдавии прекратить осуществление давления на СМИ и преследование журналистов. Особое возмущение вызывает сам факт и форма высылки из республики руководителя Sputnik Молдова Денисова. Эти возмутительные действия по отношению к авторитетному журналисту, как и другие деяния молдавских властей в отношении независимых СМИ и общественно-политических деятелей, полностью дискредитируют заявленный курс правящей партии на евроинтеграцию и приверженность европейским ценностям", - говорится в декларации НСМ, которую озвучил журналистам Пержу.
Он подчеркнул, что гражданская платформа "Народный союз Молдавии" объединяет общественные, волонтерские и молодежные патриотические движения, профсоюзы, научные и журналистские объединения, организации.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.