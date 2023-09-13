https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html

В Молдавии активисты призвали власти прекратить преследование журналистов

В Молдавии активисты призвали власти прекратить преследование журналистов - РИА Новости, 13.09.2023

В Молдавии активисты призвали власти прекратить преследование журналистов

Двенадцать общественных организаций Молдавии призывают власти республики прекратить давление на СМИ и преследование журналистов, заявил в среду исполнительный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:39

2023-09-13T16:39

2023-09-13T20:24

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глава sputnik молдова виталий денисов

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Двенадцать общественных организаций Молдавии призывают власти республики прекратить давление на СМИ и преследование журналистов, заявил в среду исполнительный секретарь гражданской платформы "Народный союз Молдавии" (НСМ) Вячеслав Пержу. Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Двенадцать общественных организаций, которые входят в состав НСМ, выступили с призывом к центральным властям Молдавии прекратить осуществление давления на СМИ и преследование журналистов. Особое возмущение вызывает сам факт и форма высылки из республики руководителя Sputnik Молдова Денисова. Эти возмутительные действия по отношению к авторитетному журналисту, как и другие деяния молдавских властей в отношении независимых СМИ и общественно-политических деятелей, полностью дискредитируют заявленный курс правящей партии на евроинтеграцию и приверженность европейским ценностям", - говорится в декларации НСМ, которую озвучил журналистам Пержу. Он подчеркнул, что гражданская платформа "Народный союз Молдавии" объединяет общественные, волонтерские и молодежные патриотические движения, профсоюзы, научные и журналистские объединения, организации. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.

https://ria.ru/20230913/vysylka-1896092766.html

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896102984.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков, глава sputnik молдова виталий денисов