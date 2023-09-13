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Временный поверенный Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 13.09.2023
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Медиавойны
 
14:16 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896102984.html
Временный поверенный Молдавии покинул МИД России
Временный поверенный Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 13.09.2023
Временный поверенный Молдавии покинул МИД России
Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко покинул Министерство иностранных дел России, куда он был вызван в связи с депортацией главы Sputnik... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:16
2023-09-13T20:24
политика
молдавия
россия
медиавойны
высылка главы sputnik молдова
кишинев
sputnik молдова
глава sputnik молдова виталий денисов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко покинул Министерство иностранных дел России, куда он был вызван в связи с депортацией главы Sputnik Молдова, передает корреспондент РИА Новости.В министерстве дипломат пробыл около 20 минут. Он не стал комментировать итоги своего визита в МИД РФ.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/vysylka-1896092766.html
https://ria.ru/20230913/sputnik-1896098890.html
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политика, молдавия, россия, высылка главы sputnik молдова, кишинев, sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов
Политика, Молдавия, Россия, Медиавойны, Высылка главы Sputnik Молдова, Кишинев, Sputnik Молдова, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Временный поверенный Молдавии покинул МИД России

Временный поверенный Молдавии покинул МИД России, не давая комментариев

© РИА Новости / Виталий БелоусовВременный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД РФ в Москве. 13 сентября 2023
Временный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД РФ в Москве. 13 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Временный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко выходит из здания МИД РФ в Москве. 13 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко покинул Министерство иностранных дел России, куда он был вызван в связи с депортацией главы Sputnik Молдова, передает корреспондент РИА Новости.
В министерстве дипломат пробыл около 20 минут. Он не стал комментировать итоги своего визита в МИД РФ.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Молдавии заявили, что оснований для высылки главы Sputnik Молдова не было
Вчера, 13:30
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
Sputnik Молдова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова
Вчера, 14:03
 
МедиавойныПолитикаМолдавияРоссияВысылка главы Sputnik МолдоваКишиневSputnik МолдоваГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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