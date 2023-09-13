https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896102984.html

Временный поверенный Молдавии покинул МИД России

Временный поверенный Молдавии покинул МИД России - РИА Новости, 13.09.2023

Временный поверенный Молдавии покинул МИД России

Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко покинул Министерство иностранных дел России, куда он был вызван в связи с депортацией главы Sputnik... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:16

2023-09-13T14:16

2023-09-13T20:24

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко покинул Министерство иностранных дел России, куда он был вызван в связи с депортацией главы Sputnik Молдова, передает корреспондент РИА Новости.В министерстве дипломат пробыл около 20 минут. Он не стал комментировать итоги своего визита в МИД РФ.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/vysylka-1896092766.html

https://ria.ru/20230913/sputnik-1896098890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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