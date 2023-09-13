https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896066493.html
Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России
Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России - РИА Новости, 13.09.2023
Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России
Временный поверенный Молдавии в РФ вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:01
2023-09-13T12:01
2023-09-13T20:24
политика
молдавия
россия
москва
высылка главы sputnik молдова
sputnik молдова
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный Молдавии в РФ вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства МИД Мария Захарова."Временный поверенный в делах Молдавии в России вызван в МИД РФ в связи с депортацией главы Sputnik Молдова",- сообщила она.Каких-либо деталей к сказанному Захарова не добавила.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.Ранее на брифинге Захарова назвала произошедшее с Денисовым "зачисткой" инфополя.
https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
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РИА Новости
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политика, молдавия, россия, москва, высылка главы sputnik молдова, sputnik молдова, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), глава sputnik молдова виталий денисов
Политика, Молдавия, Россия, Москва, Высылка главы Sputnik Молдова, Sputnik Молдова, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Медиавойны, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России
Захарова: временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД России
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный Молдавии в РФ вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства МИД Мария Захарова.
«
"Временный поверенный в делах Молдавии в России вызван в МИД РФ в связи с депортацией главы Sputnik Молдова",- сообщила она.
Каких-либо деталей к сказанному Захарова не добавила.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
Ранее на брифинге Захарова назвала произошедшее с Денисовым "зачисткой" инфополя.
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова