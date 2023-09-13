https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896066493.html

Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России

Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России - РИА Новости, 13.09.2023

Временного поверенного Молдавии в Москве вызвали в МИД России

Временный поверенный Молдавии в РФ вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:01

2023-09-13T12:01

2023-09-13T20:24

политика

молдавия

россия

москва

высылка главы sputnik молдова

sputnik молдова

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный Молдавии в РФ вызван в МИД России в связи с депортацией главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, сообщила РИА Новости официальный представитель российского внешнеполитического ведомства МИД Мария Захарова."Временный поверенный в делах Молдавии в России вызван в МИД РФ в связи с депортацией главы Sputnik Молдова",- сообщила она.Каких-либо деталей к сказанному Захарова не добавила.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.Ранее на брифинге Захарова назвала произошедшее с Денисовым "зачисткой" инфополя.

https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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