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Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
 
10:34 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова
Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале осудил действия властей, по решению которых был... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:34
2023-09-13T10:34
медиавойны
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молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале осудил действия властей, по решению которых был депортирован из страны руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Уровень антироссийских действий режима Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") зашкаливает. Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами", - написал лидер социалистов. Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html
https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html
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в мире, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, россия, молдавия, игорь додон
Медиавойны, В мире, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, Россия, Молдавия, Игорь Додон
Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова

Додон: высылка главы Sputnik Молдова негативно скажется на самих молдаванах

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале осудил действия властей, по решению которых был депортирован из страны руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов.
В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Киселев отреагировал на высылку руководителя Sputnik Молдова
08:30
"Уровень антироссийских действий режима Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") зашкаливает. Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами", - написал лидер социалистов.
Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии
09:02
 
МедиавойныВ миреSputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваРоссияМолдавияИгорь Додон
 
 
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