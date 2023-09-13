https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896039765.html

Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова

Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова - РИА Новости, 13.09.2023

Додон осудил высылку руководителя Sputnik Молдова Денисова

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале осудил действия властей, по решению которых был... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:34

2023-09-13T10:34

2023-09-13T10:34

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КИШИНЕВ, 13 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в своем телеграм-канале осудил действия властей, по решению которых был депортирован из страны руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов. В среду Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии, выдано предписание о 10-летнем запрете на въезд в страну, поскольку он якобы представляет угрозу для национальной безопасности. "Уровень антироссийских действий режима Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") зашкаливает. Такая политика негативно скажется прежде всего на интересах наших граждан, подавляющее большинство которых, как свидетельствуют опросы, хочет сохранить и развивать отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами", - написал лидер социалистов. Ранее по решению властей Молдавии были высланы 45 сотрудников посольства РФ. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230913/vysylkua-1896012117.html

https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, россия, молдавия, игорь додон