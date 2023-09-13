https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896011730.html

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:28

2023-09-13T08:28

2023-09-13T10:26

молдавия

медиа - общество

sputnik молдова

высылка главы sputnik молдова

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом."Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", — сказал журналист.По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности."Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на десять лет", — заявил журналист.Сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230630/moldavia-1881464486.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, медиа - общество, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова