https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896011730.html
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии - РИА Новости, 13.09.2023
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:28
2023-09-13T08:28
2023-09-13T10:26
молдавия
медиа - общество
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом."Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", — сказал журналист.По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности."Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на десять лет", — заявил журналист.Сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230630/moldavia-1881464486.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, медиа - общество, sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова
Молдавия, Медиа - Общество, Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из Молдавии
Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова Денисову
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.
Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.
«
"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", — сказал журналист.
По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
"Мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на десять лет", — заявил журналист.
Сейчас он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
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