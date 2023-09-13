Глава Sputnik Молдова рассказал, что не мог остаться в стране
Глава Sputnik Молдова Денисов: невыезд мог повлечь уголовную ответственность
© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Решение о депортации было выдано таким образом, что по срокам его уже было невозможно обжаловать, а невыезд из страны мог повлечь уголовную ответственность, заявил журналистам руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов.
"Нецивилизованно и некорректно. Более того, решение датировано 8 числом. Вручили его мне сегодня утром 13-го. Там же в бумаге написано, что срок на обжалование 5 дней. То есть они изначально затянули таким образом, что я просто начинаю нарушать миграционное законодательство, и, возможно, буду подпадать не только под административную, но и уголовную ответственность, потому что я вовремя не покинул страну" - сказал Денисов
Ранее он сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Денисов пояснял, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.