Дипломат, вызванный из-за выдворения главы Sputniк Молдова, прибыл в МИД
Вызванный из-за выдворения главы Sputniк Молдова Денисова дипломат прибыл в МИД
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВременный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко у входа в здание МИД РФ в Москве. 13 сентября 2023
Временный поверенный Молдавии в РФ Серджиу Гончеренко у входа в здание МИД РФ в Москве. 13 сентября 2023
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временный поверенный в делах Молдавии Серджиу Гончеренко прибыл в МИД России в среду в связи с выдворением главы Sputnik Молдова Виталия Денисова, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила РИА Новости, что временный поверенный Молдавии был вызван в МИД РФ в связи с произошедшим с российским журналистом.
Машина молдавского дипломата только что подъехала к зданию МИД России.
"Данный гражданин вмешивался во внутренние дела Республики Молдова, создавая угрозу информационной безопасности", - сказал молдавский дипломат, сославшись на сообщение органов внутренних дел Молдавии, когда объяснял решение о высылке Денисова.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.