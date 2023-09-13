https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777 - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:50
2023-09-13T17:50
2023-09-13T18:17
россия
вооруженные силы украины
украина
беспилотник "ланцет"
бпла
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной позиции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах – обнаружение разведывательным беспилотником замаскированной позиции гаубицы, наведение барражирующего боеприпаса семейства "Ланцет" и контроль поражения цели разведывательного беспилотника ВС РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую украинскому режиму. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена", - уточнили в ведомстве.
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Уничтожение гаубицы М777 американского производства
Уничтожение гаубицы М777 американского производства
2023-09-13T17:50
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россия, вооруженные силы украины, украина, беспилотник "ланцет", бпла
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотник "Ланцет", БПЛА, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" замаскированной гаубицы M777
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной позиции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
На кадрах – обнаружение разведывательным беспилотником замаскированной позиции гаубицы, наведение барражирующего боеприпаса семейства "Ланцет" и контроль поражения цели разведывательного беспилотника ВС РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую украинскому режиму. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена", - уточнили в ведомстве.
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