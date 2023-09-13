Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777 - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 13.09.2023 (обновлено: 18:17 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777 - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777
Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:50
2023-09-13T18:17
россия
вооруженные силы украины
украина
беспилотник "ланцет"
бпла
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896181940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddae53de6c482179eecf5755027e2091.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной позиции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах – обнаружение разведывательным беспилотником замаскированной позиции гаубицы, наведение барражирующего боеприпаса семейства "Ланцет" и контроль поражения цели разведывательного беспилотника ВС РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую украинскому режиму. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение гаубицы М777 американского производства
Уничтожение гаубицы М777 американского производства
2023-09-13T17:50
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896181940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_055fac547c587fd38d65556e9e0d6cb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, беспилотник "ланцет", бпла
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотник "Ланцет", БПЛА, Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" замаскированной гаубицы M777

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной позиции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
На кадрах – обнаружение разведывательным беспилотником замаскированной позиции гаубицы, наведение барражирующего боеприпаса семейства "Ланцет" и контроль поражения цели разведывательного беспилотника ВС РФ.
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую украинскому режиму. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена", - уточнили в ведомстве.
БПЛА-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"
1 сентября, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотник "Ланцет"БПЛА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала