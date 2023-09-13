https://ria.ru/20230913/mo-1896175704.html

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777 - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны показало видео уничтожения "Ланцетом" американской гаубицы M777

Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:50

2023-09-13T17:50

2023-09-13T18:17

россия

вооруженные силы украины

украина

беспилотник "ланцет"

бпла

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" ВС РФ барражирующим боеприпасом семейства "Ланцет" уничтожили гаубицу ВСУ М777 американского производства на замаскированной позиции, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах – обнаружение разведывательным беспилотником замаскированной позиции гаубицы, наведение барражирующего боеприпаса семейства "Ланцет" и контроль поражения цели разведывательного беспилотника ВС РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" с использованием барражирующего боеприпаса уничтожили гаубицу М777 американского производства, поставляемую украинскому режиму. Замаскированная огневая позиция была вскрыта с помощью операторов БПЛА, после чего точным ударом гаубица с расчетом была уничтожена", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893637877.html

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Уничтожение гаубицы М777 американского производства Уничтожение гаубицы М777 американского производства 2023-09-13T17:50 true PT0M14S

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россия, вооруженные силы украины, украина, беспилотник "ланцет", бпла