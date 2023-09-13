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В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США - РИА Новости, 13.09.2023
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17:45 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/mo-1896174779.html
В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США
В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США - РИА Новости, 13.09.2023
В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США
Министерство обороны Грузии опровергло распространенную грузинским оппозиционным телеканалом информацию о том, что власти страны якобы отказываются от... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:45
2023-09-13T17:45
в мире
грузия
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
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ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Грузии опровергло распространенную грузинским оппозиционным телеканалом информацию о том, что власти страны якобы отказываются от размещения военной базы США на ее территории. Накануне телекомпания "Мтавари архи" сообщила, что в конце 2021 года министр обороны США Ллойд Остин во время посещения Грузии предложил грузинской стороне открыть американскую военную базу, но получил отказ. "Министерство обороны откликается на распространенную в СМИ информацию, которая касается темы военно-политических отношений США и Грузии, и отмечает, что эта информация является ложью", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грузинского военного ведомства. Оно также отмечает, что указанная информация распространяется "политически ангажированными лицами, что используется отдельными СМИ для запуска кампании дезинформации".
https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html
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в мире, грузия, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
В мире, Грузия, США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В МО Грузии опровергли информацию СМИ об отказе разместить у себя базы США

МО Грузии опровергло информацию СМИ об отказе размещения у себя военных баз США

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны Грузии в Тбилиси
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в медиабанк
Здание министерства обороны Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны Грузии опровергло распространенную грузинским оппозиционным телеканалом информацию о том, что власти страны якобы отказываются от размещения военной базы США на ее территории.
Накануне телекомпания "Мтавари архи" сообщила, что в конце 2021 года министр обороны США Ллойд Остин во время посещения Грузии предложил грузинской стороне открыть американскую военную базу, но получил отказ.
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"Министерство обороны откликается на распространенную в СМИ информацию, которая касается темы военно-политических отношений США и Грузии, и отмечает, что эта информация является ложью", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой грузинского военного ведомства.
Оно также отмечает, что указанная информация распространяется "политически ангажированными лицами, что используется отдельными СМИ для запуска кампании дезинформации".
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