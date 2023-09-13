https://ria.ru/20230913/mneniya-1896091077.html

Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном

Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 13.09.2023

Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин заявил о том, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Дальневосточном регионе и в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:24

2023-09-13T13:24

2023-09-13T13:42

ким чен ын

владимир путин

россия

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Дальневосточном регионе и в целом по двусторонним отношениям России и Корейской Народно-Демократической Республики."Начало хорошее. Очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".Президент добавил, что большой ущерб взаимоотношениям между КНДР и Россией нанес COVID-19, когда Северная Корея была фактически закрыта от внешнего мира."Но у нас очень много интересных проектов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896067554.html

россия

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

ким чен ын, владимир путин, россия, в мире, кндр (северная корея)