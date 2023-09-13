https://ria.ru/20230913/mneniya-1896091077.html
Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном
Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 13.09.2023
Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин заявил о том, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Дальневосточном регионе и в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:24
2023-09-13T13:24
2023-09-13T13:42
ким чен ын
владимир путин
россия
в мире
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Дальневосточном регионе и в целом по двусторонним отношениям России и Корейской Народно-Демократической Республики."Начало хорошее. Очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".Президент добавил, что большой ущерб взаимоотношениям между КНДР и Россией нанес COVID-19, когда Северная Корея была фактически закрыта от внешнего мира."Но у нас очень много интересных проектов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896067554.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0cbc7586d245649efab59690d270d519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, владимир путин, россия, в мире, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин заявил об открытом обмене мнениями с Ким Чен Ыном
Путин: состоялся открытый обмен мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в Дальневосточном регионе и в целом по двусторонним отношениям России и Корейской Народно-Демократической Республики.
"Начало хорошее. Очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".
Президент добавил, что большой ущерб взаимоотношениям между КНДР и Россией нанес COVID-19, когда Северная Корея была фактически закрыта от внешнего мира.
"Но у нас очень много интересных проектов", - добавил Путин.
Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР