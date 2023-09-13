https://ria.ru/20230913/mir-1896192430.html

Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны

Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны - РИА Новости, 13.09.2023

Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:56

2023-09-13T18:56

2023-09-13T23:04

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны. "То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", - сказал он, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса. Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили, по его словам, место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами". "Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", - сказал Блинкен. Действия России на Украине он назвал "самой острой и актуальной угрозой международному порядку". Самый значительный долгосрочный вызов госсекретарь видит в Китае, который, по его словам, сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать. "Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", - сказал Блинкен. Он отметил также растущее влияние новых акторов международных отношений - корпораций НКО, террористических организаций. "Договариваться о международном сотрудничестве становится все труднее не только из-за геополитической напряженности, но и ввиду циклопических масштабов глобальных проблем, среди которых климатический кризис, продовольственная безопасность, массовая миграция", - убежден Бликен.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230829/briks-1892759981.html

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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен