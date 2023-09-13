https://ria.ru/20230913/mir-1896192430.html
Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны
Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны - РИА Новости, 13.09.2023
Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:56
2023-09-13T18:56
2023-09-13T23:04
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны. "То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", - сказал он, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса. Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили, по его словам, место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами". "Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", - сказал Блинкен. Действия России на Украине он назвал "самой острой и актуальной угрозой международному порядку". Самый значительный долгосрочный вызов госсекретарь видит в Китае, который, по его словам, сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать. "Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", - сказал Блинкен. Он отметил также растущее влияние новых акторов международных отношений - корпораций НКО, террористических организаций. "Договариваться о международном сотрудничестве становится все труднее не только из-за геополитической напряженности, но и ввиду циклопических масштабов глобальных проблем, среди которых климатический кризис, продовольственная безопасность, массовая миграция", - убежден Бликен.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
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в мире, сша, россия, украина, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Энтони Блинкен
Блинкен заявил о конце миропорядка, сложившегося после холодной войны
Блинкен заявил о конце сформировавшегося после холодной войны миропорядка
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.
"То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", - сказал он, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса.
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Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили, по его словам, место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами".
"Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", - сказал Блинкен.
Действия России
на Украине
он назвал "самой острой и актуальной угрозой международному порядку". Самый значительный долгосрочный вызов госсекретарь видит в Китае
, который, по его словам, сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать.
"Пекин и Москва
вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", - сказал Блинкен.
Он отметил также растущее влияние новых акторов международных отношений - корпораций НКО, террористических организаций. "Договариваться о международном сотрудничестве становится все труднее не только из-за геополитической напряженности, но и ввиду циклопических масштабов глобальных проблем, среди которых климатический кризис, продовольственная безопасность, массовая миграция", - убежден Бликен.
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