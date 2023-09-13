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Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года - РИА Новости, 13.09.2023
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02:08 13.09.2023 (обновлено: 02:12 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/minvostok-1895987906.html
Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года
Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года - РИА Новости, 13.09.2023
Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года
Выполнить поручения президента России Владимира Путина по повышению размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей и расширению ее действия на РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:08
2023-09-13T02:12
экономика
ипотека
алексей чекунков
россия
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Выполнить поручения президента России Владимира Путина по повышению размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей и расширению ее действия на всех сотрудников ОПК Дальнего Востока планируется до конца года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Путин на Восточном экономическом форуме предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке под 2% до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров, а также расширить эту меру поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения. "Мы сделаем это (повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке – ред.) до нового года", – сказал Чекунков журналистам. Он добавил, что расширение программы льготного кредитования под 2% также произойдет до нового года. "Это все одним актом правительства сделаем", – пояснил министр. По его словам, программа "Дальневосточная ипотека" является важнейшей для всех дальневосточников и бизнеса, поскольку позволила удвоить темп ввода жилья в макрорегионе. "Чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос. И это главное условие привлечения людей на Дальний Восток – доступное жилье. То, что главой государства было принято решение на 50% поднять потолок – верхнюю планку кредита, – пожалуй, это самый важный итог ВЭФ для дальневосточников в краткосрочной перспективе", – отметил Чекунков. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
https://ria.ru/20220119/investory-1768486280.html
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экономика, ипотека, алексей чекунков, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, владимир путин
Экономика, Ипотека, Алексей Чекунков, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Владимир Путин
Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года

Минвосток: сотрудникам ОПК ДФО до конца года повысят размер льготной ипотеки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Выполнить поручения президента России Владимира Путина по повышению размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей и расширению ее действия на всех сотрудников ОПК Дальнего Востока планируется до конца года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Путин на Восточном экономическом форуме предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке под 2% до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров, а также расширить эту меру поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения.
"Мы сделаем это (повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке – ред.) до нового года", – сказал Чекунков журналистам.
Он добавил, что расширение программы льготного кредитования под 2% также произойдет до нового года. "Это все одним актом правительства сделаем", – пояснил министр.
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По его словам, программа "Дальневосточная ипотека" является важнейшей для всех дальневосточников и бизнеса, поскольку позволила удвоить темп ввода жилья в макрорегионе.
"Чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос. И это главное условие привлечения людей на Дальний Восток – доступное жилье. То, что главой государства было принято решение на 50% поднять потолок – верхнюю планку кредита, – пожалуй, это самый важный итог ВЭФ для дальневосточников в краткосрочной перспективе", – отметил Чекунков.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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ЭкономикаИпотекаАлексей ЧекунковРоссияДальний ВостокВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Владимир Путин
 
 
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