https://ria.ru/20230913/minvostok-1895987906.html

Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года

Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года - РИА Новости, 13.09.2023

Действие льготной ипотеки расширят на сотрудников ОПК ДФО до конца года

Выполнить поручения президента России Владимира Путина по повышению размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей и расширению ее действия на РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:08

2023-09-13T02:08

2023-09-13T02:12

экономика

ипотека

алексей чекунков

россия

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Выполнить поручения президента России Владимира Путина по повышению размера кредита по дальневосточной ипотеке до 9 миллионов рублей и расширению ее действия на всех сотрудников ОПК Дальнего Востока планируется до конца года, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Путин на Восточном экономическом форуме предложил поднять верхнюю планку кредита по дальневосточной ипотеке под 2% до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров, а также расширить эту меру поддержки на всех сотрудников оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения. "Мы сделаем это (повышение размера кредита по дальневосточной ипотеке – ред.) до нового года", – сказал Чекунков журналистам. Он добавил, что расширение программы льготного кредитования под 2% также произойдет до нового года. "Это все одним актом правительства сделаем", – пояснил министр. По его словам, программа "Дальневосточная ипотека" является важнейшей для всех дальневосточников и бизнеса, поскольку позволила удвоить темп ввода жилья в макрорегионе. "Чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос. И это главное условие привлечения людей на Дальний Восток – доступное жилье. То, что главой государства было принято решение на 50% поднять потолок – верхнюю планку кредита, – пожалуй, это самый важный итог ВЭФ для дальневосточников в краткосрочной перспективе", – отметил Чекунков. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://ria.ru/20220119/investory-1768486280.html

https://ria.ru/20230912/putin-1895846511.html

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экономика, ипотека, алексей чекунков, россия, дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, владимир путин