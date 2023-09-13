https://ria.ru/20230913/migranty-1896062000.html

За сутки на Лампедузу прибыли более пяти тысяч мигрантов

За сутки на Лампедузу прибыли более пяти тысяч мигрантов - РИА Новости, 13.09.2023

За сутки на Лампедузу прибыли более пяти тысяч мигрантов

Более 5 тысяч нелегальных мигрантов прибыли за последние сутки на итальянский остров Лампедуза, в местном центре по приему беженцев сложилась критическая... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:46

2023-09-13T11:46

2023-09-13T11:46

в мире

италия

лампедуза

средиземное море

евросоюз

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РИМ, 13 сен – РИА Новости. Более 5 тысяч нелегальных мигрантов прибыли за последние сутки на итальянский остров Лампедуза, в местном центре по приему беженцев сложилась критическая ситуация, сообщил новостной телеканал RaiNews24. По данным официальных властей, во вторник к берегам этого острова в Средиземном море пришли около 110 различных плавсредств, которые доставили на территорию Италии 5112 человек. Это абсолютный рекорд. Прежний пик прибытия мигрантов на Лампедузу был зафиксирован 29 августа, когда за сутки на острове высадились 2172 беженца. Однако и после полуночи поток мигрантов не прекратился. В среду утром на Лампедузу прибыли еще около тысячи беженцев из стран Африки и Азии. По данным Итальянского Красного Креста (CRI), в настоящее время на острове находятся более 6 тысяч беженцев, в том числе, множество семей с несовершеннолетними детьми. Большинство из них уже доставлены в местный центр временного содержания мигрантов, который, однако, рассчитан на прием всего 400 человек. "Мы занимаемся приемом, уделяя особое внимание наиболее уязвимым лицам, однако, очевидно, что должен продолжаться процесс перемещения людей с острова, который до сих пор позволял держать ситуацию под контролем. Важно, в том числе и с гуманитарной точки зрения, чтобы в центре по приему мигрантов не был превышен критический порог присутствия", - сообщил в этой связи CRI. Итальянские власти предпринимают экстренные меры, чтобы переместить прибывших на остров людей в другие места. Так, около 700 мигрантов планируется в среду перевезти в сицилийский город Порто-Эмпедокле, еще 180 человек буду вывезены с острова на самолете. Мэр Лампедузы Филиппо Маннино заявил, что остров просто не может справиться с таким потоком мигрантов и призвал правительство принять чрезвычайные меры, вплоть до привлечения военнослужащих. "На протяжении последних недель я продолжаю говорить, что речь идет об эпохальном явлении. Такое количество людей наш остров принять не может. В дело должно вмешаться министерство обороны", - подчеркнул он. Рим добивается от Евросоюза солидарного подхода к решению миграционной проблемы. Однако в последние дни Франция и Германия ясно дали понять, что не могут более сотрудничать с Италией в деле приема нелегальных мигрантов и намерены закрыть свои границы для них. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли уже свыше 116 тысяч мигрантов. В 2022 году за аналогичный период времени этот показатель составил 63,5 тысячи человек. При попытке попасть в Италию в этом году погибли более двух тысяч беженцев. В апреле правительство Италии на полгода объявило режим чрезвычайной ситуации на всей национальной территории "в связи с исключительным увеличением потока мигрантов, прибывающих в страну по средиземноморским маршрутам".

https://ria.ru/20230815/es-1890096629.html

https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html

https://ria.ru/20230831/ubezhische-1893502346.html

италия

лампедуза

средиземное море

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, лампедуза, средиземное море, евросоюз