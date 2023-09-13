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Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева - РИА Новости, 13.09.2023
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03:11 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/mask-1895990112.html
Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева
Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева - РИА Новости, 13.09.2023
Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск снова поднял вопрос о том, что американское правительство не платит за предоставление Украине сервиса... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:11
2023-09-13T03:11
в мире
украина
сша
киев
илон маск
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск снова поднял вопрос о том, что американское правительство не платит за предоставление Украине сервиса спутниковой связи Starlink, управляемого его компанией SpaceX, объяснив это тем, что в президентской администрации есть люди, которые ему "не желают хорошего". "Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?" - сообщил предприниматель в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий. По словам Маска, подобный подход лишен смысла, поскольку Starlink "делает наиболее ценные вещи" для Киева, но в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто ему "не желает хорошего". Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.
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в мире, украина, сша, киев, илон маск, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Киев, Илон Маск, Министерство обороны США
Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева

Маск о бесплатном Starlink для Киева: есть те, кто не желает мне хорошего

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск снова поднял вопрос о том, что американское правительство не платит за предоставление Украине сервиса спутниковой связи Starlink, управляемого его компанией SpaceX, объяснив это тем, что в президентской администрации есть люди, которые ему "не желают хорошего".
«
"Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?" - сообщил предприниматель в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий.
По словам Маска, подобный подход лишен смысла, поскольку Starlink "делает наиболее ценные вещи" для Киева, но в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто ему "не желает хорошего".
Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Маск объяснил, почему ограничил использование Starlink Киевом
9 сентября, 10:44
 
В миреУкраинаСШАКиевИлон МаскМинистерство обороны США
 
 
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