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Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева

Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева - РИА Новости, 13.09.2023

Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для Киева

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск снова поднял вопрос о том, что американское правительство не платит за предоставление Украине сервиса... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:11

2023-09-13T03:11

2023-09-13T03:11

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск снова поднял вопрос о том, что американское правительство не платит за предоставление Украине сервиса спутниковой связи Starlink, управляемого его компанией SpaceX, объяснив это тем, что в президентской администрации есть люди, которые ему "не желают хорошего". "Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?" - сообщил предприниматель в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий. По словам Маска, подобный подход лишен смысла, поскольку Starlink "делает наиболее ценные вещи" для Киева, но в администрации президента США Джо Байдена есть те, кто ему "не желает хорошего". Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.

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в мире, украина, сша, киев, илон маск, министерство обороны сша