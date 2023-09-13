https://ria.ru/20230913/manukyan-1896038138.html
Давида Манукяна госпитализировали
Давида Манукяна госпитализировали - РИА Новости, 13.09.2023
Давида Манукяна госпитализировали
Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:39
2023-09-13T10:39
2023-09-13T10:56
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением. Он разместил несколько кадров из больницы, на одном из которых лежит под капельницей. "Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", –написал Манукян. Позже блогер разместил видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за слова поддержки и раскрыл детали своей госпитализации. "Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу", – рассказал Dava.Блогер добавил, несмотря на плохое самочувствие в тот день, он успел завершить съемки в предстоящем с ним проекте.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230711/dava-1883309834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, давид манукян (dava), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Давид Манукян (Dava), Знаменитости
Давида Манукяна госпитализировали
Блогера Давида Манукяна госпитализировали с отравлением
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением.
Он разместил несколько кадров из больницы, на одном из которых лежит под капельницей. "Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", –написал Манукян.
Позже блогер разместил видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за слова поддержки и раскрыл детали своей госпитализации.
«
"Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу", – рассказал Dava.
Блогер добавил, несмотря на плохое самочувствие в тот день, он успел завершить съемки в предстоящем с ним проекте.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Давид Манукян покинул "Дом-2"