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Давида Манукяна госпитализировали - РИА Новости, 13.09.2023
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Шоубиз
 
10:39 13.09.2023 (обновлено: 10:56 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/manukyan-1896038138.html
Давида Манукяна госпитализировали
Давида Манукяна госпитализировали - РИА Новости, 13.09.2023
Давида Манукяна госпитализировали
Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:39
2023-09-13T10:56
шоубиз
новости шоу-бизнеса
давид манукян (dava)
знаменитости
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением. Он разместил несколько кадров из больницы, на одном из которых лежит под капельницей. "Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", –написал Манукян. Позже блогер разместил видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за слова поддержки и раскрыл детали своей госпитализации. &quot;Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу&quot;, – рассказал Dava.Блогер добавил, несмотря на плохое самочувствие в тот день, он успел завершить съемки в предстоящем с ним проекте.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230711/dava-1883309834.html
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новости шоу-бизнеса, давид манукян (dava), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Давид Манукян (Dava), Знаменитости
Давида Манукяна госпитализировали

Блогера Давида Манукяна госпитализировали с отравлением

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) сообщил в сторис Instagram*, что попал в больницу с отравлением.
Скриншот публикации Давида Манукяна в социальной сети
Скриншот публикации Давида Манукяна в социальной сети
Скриншот публикации Давида Манукяна в социальной сети
Он разместил несколько кадров из больницы, на одном из которых лежит под капельницей. "Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице", –написал Манукян.
Позже блогер разместил видеообращение, в котором поблагодарил поклонников за слова поддержки и раскрыл детали своей госпитализации.
«

"Я каким-то образом позавтракал и отравился, потом 12 часов пытался работать. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу", – рассказал Dava.

Скриншот видео, опубликованного Давидом Манукяном
Скриншот видео, опубликованного Давидом Манукяном
Скриншот видео, опубликованного Давидом Манукяном
Блогер добавил, несмотря на плохое самочувствие в тот день, он успел завершить съемки в предстоящем с ним проекте.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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