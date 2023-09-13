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Украине поставили металлолом: на Западе раскритиковали танки для ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/leopard-1896086269.html
Украине поставили металлолом: на Западе раскритиковали танки для ВСУ
Украине поставили металлолом: на Западе раскритиковали танки для ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Украине поставили металлолом: на Западе раскритиковали танки для ВСУ
На протяжении многих месяцев Запад поставлял танки для долгожданного украинского контрнаступления. Львиная доля помощи приходится на старенькие Leopard 1. И о... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:10
2023-09-13T13:10
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
германия
т-62
т-55
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На протяжении многих месяцев Запад поставлял танки для долгожданного украинского контрнаступления. Львиная доля помощи приходится на старенькие Leopard 1. И о возможных проблемах с ними говорят уже западные эксперты.Больше полувека в строюИдея создания машины возникла еще середине 1950-х — тогда европейские государства задались целью создать танк, способный противостоять боевым машинам, которые стояли на вооружении стран Организации Варшавского договора. Тогда в соцлагере в основном использовались Т-54 и Т-55, но уже к 1960-м на арене появился Т-62. Ответом на него и должен был стать Leopard 1.Немецкий танк, разработанный концерном Krauss-Maffei Wegnam, производился на протяжении двух десятилетий — с 1965-го по 1984-й. Экипаж - четыре человека. Классическая компоновка, вес — около 40 тонн. При этом броня в лобовой проекции достигала 70 миллиметров, а на бортах — 35 миллиметров. Из особенностей — нарезная пушка Royal Ordnance L7A3 калибром 105 миллиметров.Первые модели на бумаге проигрывали конкурентам советского производства с точки зрения защищенности, поэтому в ходе модернизации разработчики укрепили броню. Отличалось и орудие — Т-62 оснащали гладкоствольной пушкой калибром 115 мм. С точки зрения скорости обе машины обладали схожими характеристиками.Насытить ВСУ техникойИменно первые “Леопарды” составили основную массу всех танков, которые Запад поставил Киеву. Всего анонсировали передачу почти двух сотен этих машин до 2025-го. Однако уже сейчас есть трудности — для обучения приходится доставать даже технику из музеев. Как пишет Forbes, такая судьба постигла шесть экспонатов.Однако качество даже сохранившихся в хорошем состоянии машин вызывает вопросы у западных экспертов. По словам председателя Немецкого военно-политического общества Ральфа Тиле, старые Leopard 1 не подходят для такого конфликта. Он заявил, что восстановление их боеготовности может длиться до девяти месяцев — из-за отсутствия производственных цепочек нет ни запчастей, ни площадок для ремонта, ни квалифицированных рабочих."Чтобы старая техника была полезной, ей нужно правильно пользоваться. Иначе она очень быстро станет металлоломом на Украине", — подчеркнул эксперт. Впрочем, добавил он, при неумелом обращении с новой техникой произойдет то же самое.По сути Запад "скормил" киевскому режиму обычные средние танки полувековой давности, добавив к ним некоторую часть более новых машин. Однако и британские "Челленджеры", и более новые "Леопарды 2" уже горели в запорожских степях. И рассчитывать на то, что куда менее совершенные образцы смогут радикально изменить результаты контрнаступления, не приходится.
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украина, вооруженные силы украины, германия, т-62, т-55
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Германия, Т-62, Т-55

Украине поставили металлолом: на Западе раскритиковали танки для ВСУ

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. На протяжении многих месяцев Запад поставлял танки для долгожданного украинского контрнаступления. Львиная доля помощи приходится на старенькие Leopard 1. И о возможных проблемах с ними говорят уже западные эксперты.

Больше полувека в строю

Идея создания машины возникла еще середине 1950-х — тогда европейские государства задались целью создать танк, способный противостоять боевым машинам, которые стояли на вооружении стран Организации Варшавского договора. Тогда в соцлагере в основном использовались Т-54 и Т-55, но уже к 1960-м на арене появился Т-62. Ответом на него и должен был стать Leopard 1.
Немецкий танк, разработанный концерном Krauss-Maffei Wegnam, производился на протяжении двух десятилетий — с 1965-го по 1984-й. Экипаж - четыре человека. Классическая компоновка, вес — около 40 тонн. При этом броня в лобовой проекции достигала 70 миллиметров, а на бортах — 35 миллиметров. Из особенностей — нарезная пушка Royal Ordnance L7A3 калибром 105 миллиметров.
© AP Photo / Boris GrdanoskiНемецкий танк Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Boris Grdanoski
Немецкий танк Leopard 1
Первые модели на бумаге проигрывали конкурентам советского производства с точки зрения защищенности, поэтому в ходе модернизации разработчики укрепили броню. Отличалось и орудие — Т-62 оснащали гладкоствольной пушкой калибром 115 мм. С точки зрения скорости обе машины обладали схожими характеристиками.

Насытить ВСУ техникой

Именно первые “Леопарды” составили основную массу всех танков, которые Запад поставил Киеву. Всего анонсировали передачу почти двух сотен этих машин до 2025-го. Однако уже сейчас есть трудности — для обучения приходится доставать даже технику из музеев. Как пишет Forbes, такая судьба постигла шесть экспонатов.
Однако качество даже сохранившихся в хорошем состоянии машин вызывает вопросы у западных экспертов. По словам председателя Немецкого военно-политического общества Ральфа Тиле, старые Leopard 1 не подходят для такого конфликта. Он заявил, что восстановление их боеготовности может длиться до девяти месяцев — из-за отсутствия производственных цепочек нет ни запчастей, ни площадок для ремонта, ни квалифицированных рабочих.
CC BY-SA 3.0 / Seano1 / Немецкий танк Leopard 1A1A1
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Seano1 /
Немецкий танк Leopard 1A1A1
"Чтобы старая техника была полезной, ей нужно правильно пользоваться. Иначе она очень быстро станет металлоломом на Украине", — подчеркнул эксперт. Впрочем, добавил он, при неумелом обращении с новой техникой произойдет то же самое.
По сути Запад "скормил" киевскому режиму обычные средние танки полувековой давности, добавив к ним некоторую часть более новых машин. Однако и британские "Челленджеры", и более новые "Леопарды 2" уже горели в запорожских степях. И рассчитывать на то, что куда менее совершенные образцы смогут радикально изменить результаты контрнаступления, не приходится.
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