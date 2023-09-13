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В "Сириусе" разрабатывают новый способ лечения онкологических заболеваний - РИА Новости, 13.09.2023
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12:26 13.09.2023 (обновлено: 12:30 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/lechenie-1896073504.html
В "Сириусе" разрабатывают новый способ лечения онкологических заболеваний
В "Сириусе" разрабатывают новый способ лечения онкологических заболеваний - РИА Новости, 13.09.2023
В "Сириусе" разрабатывают новый способ лечения онкологических заболеваний
Специалисты университета "Сириус" работают над новым методом лечения онкологических заболеваний, в том числе агрессивных опухолей, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:26
2023-09-13T12:30
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
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СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты университета "Сириус" работают над новым методом лечения онкологических заболеваний, в том числе агрессивных опухолей, сообщили в среду в пресс-службе университета. Злокачественные опухоли ослабляют иммунный ответ организма на вирусы и прочие патологии, поэтому задачей специалистов становится разработка новых способов защиты для борьбы с онкологией, считают в университете. Учёные полагают, что решением проблемы может стать перепрограммирование макрофагов - клеток, которые борются в организме с инфекцией. "Университет "Сириус" ставит перед собой амбициозную задачу - исследовать возможности, как перепрограммировать макрофаги, которые дали сбой, из проопухолевых в противоопухолевые. Для этого специалисты научного Центра трансляционной медицины разрабатывают средства адресной доставки малых интерферирующих РНК в "сломанные" макрофаги, чтобы снизить в них уровень катепсина В (пищеварительный фермент, помогающий усваивать питательные вещества - ред.). Это фермент-протеиназа, который способствуют росту миграции опухолевых клеток и повышает их активность", - сказали в университете. По мнению ученых университета, перепрограммировать проопухолевые макрофаги и направить собственные силы организма на борьбу с опухолью поможет снижение катепсина В. Специалисты рассчитывают, что новый подход в лечении онкозаболеваний может служить в качестве универсальной терапии, включая такие агрессивные опухоли, как рак молочной железы. "Это дает надежду на получение совершенно нового вида терапии онкологических заболеваний", – считает кандидат биологических наук и руководитель научного проекта Вера Егорова. Как отмечают в пресс-службе университета, работа над проектом только началась и продлится до 2025 года в Лабораторном комплексе Университета "Сириус". Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.
https://ria.ru/20230803/nauka-1887847876.html
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россия, владимир путин, образовательный центр "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус"
В "Сириусе" разрабатывают новый способ лечения онкологических заболеваний

Ученые из университета "Сириус" разрабатывают новый способ лечения рака

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаНаучно-технологический университет "Сириус" начал принимать документы в магистратуру
Научно-технологический университет Сириус начал принимать документы в магистратуру - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Научно-технологический университет "Сириус" начал принимать документы в магистратуру. Архивное фото
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СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты университета "Сириус" работают над новым методом лечения онкологических заболеваний, в том числе агрессивных опухолей, сообщили в среду в пресс-службе университета.
Злокачественные опухоли ослабляют иммунный ответ организма на вирусы и прочие патологии, поэтому задачей специалистов становится разработка новых способов защиты для борьбы с онкологией, считают в университете. Учёные полагают, что решением проблемы может стать перепрограммирование макрофагов - клеток, которые борются в организме с инфекцией.
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"Университет "Сириус" ставит перед собой амбициозную задачу - исследовать возможности, как перепрограммировать макрофаги, которые дали сбой, из проопухолевых в противоопухолевые. Для этого специалисты научного Центра трансляционной медицины разрабатывают средства адресной доставки малых интерферирующих РНК в "сломанные" макрофаги, чтобы снизить в них уровень катепсина В (пищеварительный фермент, помогающий усваивать питательные вещества - ред.). Это фермент-протеиназа, который способствуют росту миграции опухолевых клеток и повышает их активность", - сказали в университете.
По мнению ученых университета, перепрограммировать проопухолевые макрофаги и направить собственные силы организма на борьбу с опухолью поможет снижение катепсина В. Специалисты рассчитывают, что новый подход в лечении онкозаболеваний может служить в качестве универсальной терапии, включая такие агрессивные опухоли, как рак молочной железы.
"Это дает надежду на получение совершенно нового вида терапии онкологических заболеваний", – считает кандидат биологических наук и руководитель научного проекта Вера Егорова.
Как отмечают в пресс-службе университета, работа над проектом только началась и продлится до 2025 года в Лабораторном комплексе Университета "Сириус".
Университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время в нем запущены программы магистратуры и аспирантуры, в 2024 году появятся программы специалитета.
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