https://ria.ru/20230913/laos-1896012395.html
Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября
Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября - РИА Новости, 13.09.2023
Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября
Авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян планируют запустить 28 октября, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:31
2023-09-13T08:31
2023-09-13T08:31
туризм
лаос
вьентьян (город)
владивосток
олег кожемяко
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян планируют запустить 28 октября, сообщает правительство Приморья. Губернатор Олег Кожемяко провел встречу с вице-президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту в среду. "По его словам, с 28 октября возобновляются авиарейсы из Владивостока во Вьентьян", - говорится в сообщении. "Для наших туристов интересны эти маршруты зимой, когда можно побывать в теплом климате. Из вашей столицы они могут посетить Вьетнам, Таиланд. Это направление имеет большие перспективы, поэтому просим вас содействовать в этом вопросе", – добавил Кожемяко. Также стороны обсудили развитие прочих экономических и культурных связей. Власти Приморья пригласили лаосских специалистов по рисоводству, предложили создать взаимовыгодные предприятия, торговую площадку, где будут представлены лаосские товары. Также отмечается, что у Приморья и Лаоса есть перспективы в образовательной сфере: в обмене студентами и преподавателями.
https://ria.ru/20230912/laos-1895789465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, вьентьян (город), владивосток, олег кожемяко, новости - туризм
Туризм, Лаос, Вьентьян (город), Владивосток, Олег Кожемяко, Новости - Туризм
Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября
Правительство Приморья: авиарейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян планируют запустить 28 октября, сообщает правительство Приморья.
Губернатор Олег Кожемяко
провел встречу с вице-президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту в среду.
"По его словам, с 28 октября возобновляются авиарейсы из Владивостока во Вьентьян", - говорится в сообщении.
"Для наших туристов интересны эти маршруты зимой, когда можно побывать в теплом климате. Из вашей столицы они могут посетить Вьетнам
, Таиланд
. Это направление имеет большие перспективы, поэтому просим вас содействовать в этом вопросе", – добавил Кожемяко.
Также стороны обсудили развитие прочих экономических и культурных связей. Власти Приморья пригласили лаосских специалистов по рисоводству, предложили создать взаимовыгодные предприятия, торговую площадку, где будут представлены лаосские товары.
Также отмечается, что у Приморья и Лаоса есть перспективы в образовательной сфере: в обмене студентами и преподавателями.
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