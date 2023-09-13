https://ria.ru/20230913/laos-1896012395.html

Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября

Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября - РИА Новости, 13.09.2023

Рейсы из Владивостока в Лаос запустят 28 октября

Авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян планируют запустить 28 октября, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:31

2023-09-13T08:31

2023-09-13T08:31

туризм

лаос

вьентьян (город)

владивосток

олег кожемяко

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Авиарейсы из Владивостока в столицу Лаоса Вьентьян планируют запустить 28 октября, сообщает правительство Приморья. Губернатор Олег Кожемяко провел встречу с вице-президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту в среду. "По его словам, с 28 октября возобновляются авиарейсы из Владивостока во Вьентьян", - говорится в сообщении. "Для наших туристов интересны эти маршруты зимой, когда можно побывать в теплом климате. Из вашей столицы они могут посетить Вьетнам, Таиланд. Это направление имеет большие перспективы, поэтому просим вас содействовать в этом вопросе", – добавил Кожемяко. Также стороны обсудили развитие прочих экономических и культурных связей. Власти Приморья пригласили лаосских специалистов по рисоводству, предложили создать взаимовыгодные предприятия, торговую площадку, где будут представлены лаосские товары. Также отмечается, что у Приморья и Лаоса есть перспективы в образовательной сфере: в обмене студентами и преподавателями.

https://ria.ru/20230912/laos-1895789465.html

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вьентьян (город)

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лаос, вьентьян (город), владивосток, олег кожемяко, новости - туризм