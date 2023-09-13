https://ria.ru/20230913/ladokol-1896082630.html
Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы
Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы - РИА Новости, 13.09.2023
Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы
Индийская сторона на переговорах предложила РФ совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:59
2023-09-13T12:59
2023-09-13T12:59
экономика
индия
россия
алексей чекунков
объединенная судостроительная корпорация
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэф-2023
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Индийская сторона на переговорах предложила РФ совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Ранее в среду министр на полях ВЭФ провел переговоры с индийской делегацией. "Это продолжение работы, которую мы начали в марте этого года. По моему приглашению министр портов и судоходства Индии приехал в РФ. Он в первый раз в России. Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение", - сказал министр. По его словам, надо комплексно подходить ко всему спектру вопросов, которые для РФ представляют стратегический интерес, в частности, организация совместного судоходства, в том числе контейнерных линий. "А для этого - диверсификация взаимной торговли и судостроение, поскольку в Индии много верфей. Наша ОСК уже вела такие переговоры. Недавно там поменялось руководство, мы будем содействовать в организации диалога между индийской промышленностью и нашими судостроителями", - добавил Чекунков. По его словам, также с индийской стороной достигли договорённости о формировании механизма для системного диалога между Индией и Россией вместе с корпорацией "Росатом" на тему арктического сотрудничества и развития Севморпути. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
индия
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, алексей чекунков, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023, владивосток
Экономика, Индия, Россия, Алексей Чекунков, Объединенная судостроительная корпорация, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭФ-2023, Владивосток
Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы
Чекунков: Индия предложила РФ совместно строить неатомные ледоколы на ее верфях
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Индийская сторона на переговорах предложила РФ совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
Ранее в среду министр на полях ВЭФ провел переговоры с индийской делегацией.
«
"Это продолжение работы, которую мы начали в марте этого года. По моему приглашению министр портов и судоходства Индии приехал в РФ. Он в первый раз в России. Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение", - сказал министр.
По его словам, надо комплексно подходить ко всему спектру вопросов, которые для РФ представляют стратегический интерес, в частности, организация совместного судоходства, в том числе контейнерных линий.
«
"А для этого - диверсификация взаимной торговли и судостроение, поскольку в Индии много верфей. Наша ОСК уже вела такие переговоры. Недавно там поменялось руководство, мы будем содействовать в организации диалога между индийской промышленностью и нашими судостроителями", - добавил Чекунков.
По его словам, также с индийской стороной достигли договорённости о формировании механизма для системного диалога между Индией и Россией вместе с корпорацией "Росатом" на тему арктического сотрудничества и развития Севморпути.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.