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Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы

Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы - РИА Новости, 13.09.2023

Индия предложила России совместно строить неатомные ледоколы

Индийская сторона на переговорах предложила РФ совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:59

2023-09-13T12:59

2023-09-13T12:59

экономика

индия

россия

алексей чекунков

объединенная судостроительная корпорация

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэф-2023

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Индийская сторона на переговорах предложила РФ совместное создание неатомных ледоколов на индийских верфях, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Ранее в среду министр на полях ВЭФ провел переговоры с индийской делегацией. "Это продолжение работы, которую мы начали в марте этого года. По моему приглашению министр портов и судоходства Индии приехал в РФ. Он в первый раз в России. Индия заинтересована в подготовке кадров в арктической навигации. Сделали предложение о совместном создании неатомных ледоколов на индийских верфях. Мы изучаем это предложение", - сказал министр. По его словам, надо комплексно подходить ко всему спектру вопросов, которые для РФ представляют стратегический интерес, в частности, организация совместного судоходства, в том числе контейнерных линий. "А для этого - диверсификация взаимной торговли и судостроение, поскольку в Индии много верфей. Наша ОСК уже вела такие переговоры. Недавно там поменялось руководство, мы будем содействовать в организации диалога между индийской промышленностью и нашими судостроителями", - добавил Чекунков. По его словам, также с индийской стороной достигли договорённости о формировании механизма для системного диалога между Индией и Россией вместе с корпорацией "Росатом" на тему арктического сотрудничества и развития Севморпути. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

индия

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, россия, алексей чекунков, объединенная судостроительная корпорация, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023, владивосток